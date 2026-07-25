Cinco años de espera y ninguna llave: denuncian por estafa a una inmobiliaria por departamentos que nunca entregó

Después de más de cinco años de espera, reclamos y promesas incumplidas, tres familias sanjuaninas decidieron volver a recurrir a la Justicia. Esta vez presentaron una denuncia penal por presunta estafa contra Solange Ayala y Luis Darío Oro, propietarios de una inmobiliaria, al sostener que nunca les entregaron los departamentos que habían comprado y que debían estar terminados en diciembre de 2020.

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La presentación fue radicada ante la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) y sostiene que los denunciados recibieron dinero, vehículos y otros bienes como forma de pago de las unidades habitacionales, que hasta el día de hoy no fueron entregadas.

Los damnificados que presentaron la denuncia por estafa son Osvaldo Falcón, Oscar Sainz y Alejandra Macías, aunque se cree que habrían más familias perjudicadas. "Estamos cansados, venimos esperando hace años por algo que tanto nos costó. Nos cansamos de promesas infundadas, queremos una solución", explicaron los denunciantes.

Según consta en la denuncia presentada por el dr. Jorge Guevara, abogado de las familias afectadas, los damnificados firmaron contratos de compraventa y realizaron importantes desembolsos para acceder a su vivienda propia.

Uno de los denunciantes entregó un automóvil y una suma de dinero en dólares, mientras que otros afirman haber cedido una camioneta Volkswagen Amarok o incluso haber abonado el valor total de los departamentos.

Los inmuebles debían entregarse en diciembre de 2020, pero el plazo venció sin que los compradores pudieran tomar posesión de las unidades.

Los denunciantes también sostienen que el complejo no cuenta con el régimen de Propiedad Horizontal (PH) constituido ni con la documentación necesaria para escriturar las viviendas. Además, señalaron que enviaron cartas documento para exigir el cumplimiento de los contratos, pero nunca obtuvieron una respuesta.

Luis Darío Oro, reconocido por integrar el grupo folclórico sanjuanino Los Gajos de Pinono, en agosto de 2025 logró suspender el proceso penal tras alcanzar un acuerdo de reparación integral con el Ministerio Público Fiscal. En aquella audiencia, realizada ante la jueza de Garantías Mabel Moya, se comprometió a entregar las llaves y la documentación de las viviendas a sus propietarios y a finalizar las obras antes del 20 de octubre de 2025, evitando así que la causa avanzara a juicio.

Sin embargo, según sostienen los actuales denunciantes, ese compromiso tampoco se cumplió. Por ese motivo decidieron insistir nuevamente por la vía judicial, con la esperanza de obtener una respuesta luego de más de cinco años de espera.

Ahora será la Justicia la que deberá determinar si existieron maniobras fraudulentas en la comercialización de los departamentos y establecer las eventuales responsabilidades de Solange Ayala y Luis Darío Oro en la causa.