    • 22 de julio de 2026 - 11:02

    Cuidado: la estafa del espejo del auto, una modalidad delictiva que se repite

    Rompen a propósito el retrovisor de un vehículo y dejan un número de teléfono. Ahí comienza el intento de robo digital.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una modalidad de estafa que se repite genera preocupación entre los automovilistas. El mecanismo es simple: los delincuentes rompen el espejo de un vehículo estacionado y dejan una nota con un número de teléfono para que la víctima se comunique.

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    Cuando el propietario se contacta, los estafadores aseguran que buscan resolver el inconveniente y envían un enlace por mensaje. Sin embargo, ese link de la "supuesta aseguradora" puede ser una trampa para obtener datos personales, contraseñas, información bancaria o códigos de seguridad.

    La advertencia fue difundida por el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, a través de sus redes sociales. El funcionario compartió un video explicativo realizado por un efectivo de la Policía especializado en Delitos Complejos, quien detalla cómo funciona la maniobra y cuáles son las principales recomendaciones para evitar caer en el engaño.

    Desde el área de seguridad recomiendan no ingresar a enlaces enviados por desconocidos y verificar siempre la identidad de la persona que se comunica. Además, remarcan que nunca se deben compartir códigos de seguridad, contraseñas ni información bancaria.

    La modalidad se aprovecha de una situación de preocupación y desconcierto: la víctima encuentra su vehículo dañado, ve una nota que aparenta ser una forma de contacto y, al intentar resolver rápidamente el problema, puede terminar entregando información sensible a los delincuentes.

    Por eso, ante una situación de este tipo, la recomendación es mantener la calma, no ingresar inmediatamente a ningún enlace y verificar por canales seguros quién se encuentra detrás del número de teléfono.

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