    • 22 de julio de 2026 - 12:30

    El FBI demoró a Chiqui Tapia en Nueva York y secuestró celulares antes del regreso de la Selección

    El presidente de la AFA fue retenido en el aeropuerto JFK antes de abordar el vuelo a Buenos Aires. Agentes federales incautaron dispositivos electrónicos y deberá declarar ante una corte de Estados Unidos.

    Claudio Chiqui Tapia, presidente de la AFA:

    Claudio Chiqui Tapia, presidente de la AFA:

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, fue demorado por agentes del FBI en el aeropuerto internacional John F. Kennedy (JFK) de Nueva York, minutos antes de emprender el regreso a la Argentina junto a parte del plantel de la Selección. Durante el procedimiento, las autoridades estadounidenses le solicitaron entregar sus teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos, en el marco de una investigación judicial que se desarrolla en ese país.

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    Según trascendió, el operativo también alcanzó a otros integrantes de la delegación que viajaron en el vuelo chárter AR1971 de Aerolíneas Argentinas. Las fuentes indicaron que agentes federales secuestraron computadoras y teléfonos celulares de miembros de la comitiva antes de autorizar el embarque.

    El vuelo sufrió una demora

    El procedimiento provocó una demora en la salida del avión. El vuelo, que inicialmente estaba programado para despegar a las 6, finalmente partió cerca de las 8:15 desde Nueva York, retrasando la llegada del equipo al aeropuerto internacional de Ezeiza, donde miles de hinchas aguardaban al seleccionado tras su participación en la Copa del Mundo.

    En ese vuelo no viajaban Lionel Messi ni Rodrigo De Paul. El capitán de la Selección regresó al país un día más tarde en su avión privado y se trasladó directamente a Rosario para reencontrarse con su familia.

    Tapia deberá declarar en Estados Unidos

    De acuerdo con documentación judicial, Tapia fue citado a declarar el próximo 30 de julio ante la Corte del Distrito Sur de Florida.

    En la misma causa también fueron convocados el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, el empresario Javier Faroni y Diego Lucero.

    La investigación, según la información conocida, está centrada en la estructura financiera utilizada para administrar los contratos comerciales internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino.

    Hasta el momento, ni la AFA ni Tapia realizaron declaraciones públicas sobre el procedimiento llevado adelante por las autoridades estadounidenses ni sobre el contenido de la investigación.

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