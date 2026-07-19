Tapia respetó la cábala antes de la final: foto con Messi y De Paul y un mensaje especial

Previo al duelo entre Argentina y España, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) compartió unos mates con los jugadores de Inter Miami, como es habitual antes de cada encuentro.

A horas de la final entre Argentina y España, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, respetó la cábala que tiene antes de cada partido porque compartió unos mates con Lionel Messi y Rodrigo De Paul.

El momento quedó reflejado en una foto que el Chiqui subió a sus redes sociales, un gesto que también ya es una marca registrada en cada previa de los compromisos de la Albiceleste, no importa el torneo que sea.

La publicación esta vez también estuvo acompañada de un mensaje especial por la importancia del encuentro que disputará el equipo dirigido por Lionel Scaloni, que buscará el bicampeonato del mundo: "Llegó el día más esperado por todos los argentinos. A miles de kilómetros podemos sentir el aliento y el cariño de cada uno de ustedes. Estamos cerca, estamos juntos. ¡Vamos, Argentina!".

Esta foto se suma a otra que había subido Tapia y todos los futbolistas de la Selección Argentina en la noche del sábado. En la imagen estaban todos los miembros de la delegación, desde futbolistas hasta utileros y cocineros.