    • 20 de julio de 2026 - 08:46

    San Juan iluminó la Circunvalación con un emotivo "Gracias Selección" tras la final

    Luego del subcampeonato en el Mundial 2026, los carteles luminosos de la avenida se tiñeron de celeste y blanco para reconocer al equipo argentino.

    “Gracias Selección”: la postal que emocionó a San Juan

    “Gracias Selección”: la postal que emocionó a San Juan

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La tristeza por una final que no pudo terminar con otra estrella encontró en San Juan una respuesta cargada de orgullo. Durante la noche del domingo, los carteles luminosos de la avenida de Circunvalación dejaron su programación habitual y mostraron un mensaje tan breve como emotivo: “¡Gracias Selección!”.

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    La frase apareció sobre un fondo celeste y blanco después de la derrota por 1-0 ante España, resultado que dejó al equipo de Lionel Scaloni como subcampeón del Mundial 2026. La imagen se convirtió rápidamente en una de las postales más sentidas de la jornada.

    Un mensaje que resumió el sentimiento de los sanjuaninos

    No hizo falta una celebración multitudinaria ni un texto extenso. Dos palabras fueron suficientes para representar el reconocimiento de quienes acompañaron al equipo durante todo el torneo.

    El mensaje de la Circunvalación reflejó un sentimiento que se repitió en distintos puntos del país: el dolor por la derrota convivió con el agradecimiento a una Selección que volvió a disputar una final del mundo y mantuvo unida a millones de personas durante varias semanas.

    La lluvia completó una postal cargada de emoción

    La noche sanjuanina también estuvo marcada por el frío y una tenue llovizna que comenzó a caer sobre el Gran San Juan pasadas las 21.

    Con las calles mojadas y el resplandor de los carteles sobre la avenida, el “¡Gracias Selección!” adquirió todavía más fuerza. La escena quedó como una despedida simbólica para un equipo que no pudo retener el título, pero volvió a llevar al país hasta el último partido del Mundial.

    El mensaje &ldquo;&iexcl;Gracias Selecci&oacute;n!&rdquo; ilumin&oacute; la avenida de Circunvalaci&oacute;n durante una noche marcada por la lluvia y la emoci&oacute;n.

    El mensaje “¡Gracias Selección!” iluminó la avenida de Circunvalación durante una noche marcada por la lluvia y la emoción.

    Más allá del resultado

    Argentina estuvo a un paso del bicampeonato, pero el resultado de la final no borró el recorrido realizado ni el vínculo construido entre el plantel y los hinchas.

    En San Juan, ese reconocimiento quedó escrito en uno de sus principales accesos. Mientras la lluvia caía y la ilusión mundialista comenzaba a apagarse, la Circunvalación expresó lo que muchos sentían: gracias por volver a ilusionarnos.

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