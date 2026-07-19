    • 19 de julio de 2026 - 19:50

    De la tristeza al orgullo y reconocimiento para la Selección argentina: la Plaza 25 fue epicentro de las emociones

    Cientos de sanjuaninos siguieron la final del Mundial en el corazón de la ciudad. Tras la derrota ante España, hubo abrazos, llanto y aplausos para una Selección que volvió a emocionar al país.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La ilusión era inmensa. Desde varias horas antes del comienzo de la final, la Plaza 25 de Mayo volvió a convertirse en el gran punto de encuentro de los sanjuaninos para acompañar a la Selección argentina. El mismo lugar que otras tantas veces retrató los momentos más felices, esta vez se llenó de caras largas, de tristeza. Con el paso de las horas, los sanjuaninos fueron llegando y de a poco, las lágrimas se secaron y y llegó el momento de sacar pecho por el orgullo que genera esta Selección.

    Leé además

    La Policía de San Juan analiza reforzar la seguridad tras el partido entre Argentina y España.

    Final del Mundial: la Policía de San Juan analiza sumar más efectivos tras los incidentes de este miércoles
    Este sábado a la noche habrá un fuerte operativo de seguridad por el partido de la Scaloneta frente a Suiza.

    Operativo Scaloneta: la Plaza 25 será custodiada por 70 policías y blindarán la Peatonal por temor a desmanes

    Familias enteras, grupos de amigos, niños con la camiseta albiceleste y banderas gigantes le dieron color a una tarde cargada de expectativa que, esta vez, terminó con lágrimas, abrazos de consuelo y un reconocimiento unánime para un equipo que volvió a dejar al país en una final del mundo.

    A medida que transcurrían los minutos del partido, el silencio comenzó a ganarle terreno a los cantos. Cada atajada de Emiliano "Dibu" Martínez era celebrada como un gol y cada avance argentino despertaba la esperanza de un pueblo que nunca dejó de creer. Pero cuando Ferrán Torres marcó el 1-0 para España en el tiempo suplementario, la plaza quedó inmóvil por unos segundos. Nadie quería aceptar que el sueño del bicampeonato se estaba escapando.

    El pitazo final fue el momento más difícil. Muchos no pudieron contener las lágrimas. Hubo chicos llorando en los hombros de sus padres, jóvenes abrazados sin decir una palabra y adultos que, con los ojos vidriosos, aplaudieron a la pantalla gigante como una forma de agradecer el esfuerzo de la Selección.

    Sin embargo, no todo fue tristeza. Entre la desilusión también aparecieron quienes eligieron destacar el recorrido del equipo de Lionel Scaloni. Los aplausos comenzaron a multiplicarse y, poco a poco, varios hinchas volvieron a entonar el clásico "Argentina, Argentina", reconociendo el enorme Mundial realizado por un plantel que, cuatro años después de la gloria en Qatar, volvió a ubicarse entre los dos mejores del planeta.

    Otros recordaban el camino recorrido: la clasificación a la final, la eliminación de Inglaterra y el esfuerzo de un equipo que llegó diezmado físicamente al partido decisivo, pero nunca dejó de competir.

    Las banderas celestes y blancas siguieron flameando incluso después del final. No hubo festejos multitudinarios como los de días atrás, pero sí una sensación compartida de orgullo. Porque, aunque la copa esta vez viajó hacia España, la Selección volvió a unir a miles de argentinos frente a una pantalla y regaló otro Mundial inolvidable. "Soy argentino, es un sentimiento no puedo parar", fue el grito de unos 300 hinchas que retumbó en las calles semi vacías del microcentro sanjuanino, pero que sirvió para reconocer el amor profundo por los colores que nos unen a todos por igual.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    los laderos de messi en qatar que no pudieron repetir en este mundial y el pase de factura de las lesiones: los detonantes en la final

    Los "laderos" de Messi en Qatar que no pudieron repetir en este Mundial y el pase de factura de las lesiones: los detonantes en la final

    Por Vanessa Chaparro
    Paredes agredió a Gavi, luego de agarrar del cuello a Eric García.

    El ataque de furia de Paredes tras la final del Mundial: agarró del cuello a Eric García y revolcó a Gavi

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Rodri ganó el premio al mejor jugador del Mundial 2026.

    Rodri ganó el Balón de Oro del Mundial 2026: los hinchas pidieron por Messi

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Lesionado. Cuti Romero debió dejar la cancha antes de tiempo y Argentina lo sintió. Una tarde amarga ante España, condicionada por lesiones y expulsiones, costó el título mundial.

    Argentina y una caída llena de condicionantes para ceder su corona

    Por Ariel Poblete