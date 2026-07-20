Finalmente no habrá feriado por el regreso de la Selección argentina

Finalmente, no habrá feriado nacional por el regreso de la Selección argentina tras el subcampeonato conseguido en el Mundial 2026. El Gobierno modificó los planes iniciales luego de que los futbolistas comunicaran que no realizarán festejos públicos tras la derrota frente a España en la final.

El presidente Javier Milei había planteado la posibilidad de decretar una jornada no laborable para facilitar un encuentro entre el plantel y los hinchas. Sin embargo, la iniciativa quedó sin efecto ante la decisión de los dirigidos por Lionel Scaloni de regresar sin una celebración multitudinaria.

Desde el Poder Ejecutivo explicaron que la determinación fue tomada por los jugadores , quienes no tendrían ánimo para organizar festejos después de perder por 1-0 ante España y quedarse a las puertas del bicampeonato mundial.

La delegación que arribará al país será reducida, debido a que varios futbolistas decidieron viajar directamente hacia sus respectivos destinos. Entre ellos se encuentra Lionel Messi, quien se trasladará a Miami sin pasar previamente por la Argentina .

El vuelo tiene previsto aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza cerca de las 18.20 . Allí, el Gobierno prepara una recepción protocolar coordinada entre el Ministerio de Seguridad y las autoridades de Aerolíneas Argentinas.

El operativo incluirá la presencia de una guardia de Granaderos para recibir a los integrantes del plantel cuando desciendan del avión. Después, la delegación se trasladaría al predio que la Asociación del Fútbol Argentino posee en Ezeiza.

Sin festejos y con una recepción protocolar

Según indicaron fuentes oficiales, los jugadores podrían cenar en el predio de la AFA antes de retirarse hacia sus domicilios o continuar viaje. Por el momento, no está previsto realizar una caravana ni un encuentro con los hinchas.

La Casa Rosada había sido vallada y sus accesos permanecieron restringidos durante las primeras horas de este lunes, mientras se analizaban las alternativas para recibir al equipo. Finalmente, la falta de festejos llevó al Gobierno a descartar el feriado y reducir la bienvenida a un acto formal en el aeropuerto.