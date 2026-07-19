    • 19 de julio de 2026 - 21:49

    La decisión de Javier Milei analiza declarar feriado nacional tras el subcampeonato de la Selección Argentina

    El Presidente anunció que decretará día no laborable cuando los jugadores y el cuerpo técnico definan la fecha para celebrar el logro en el Mundial 2026.

    Javier Milei espera la decisión del plantel para definir el asueto.

    Javier Milei espera la decisión del plantel para definir el asueto.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    A pesar del trago amargo por la derrota 1-0 ante España en la final del Mundial 2026, el orgullo por la Selección Argentina sigue intacto y tendrá su reconocimiento oficial. En las últimas horas, el presidente Javier Milei confirmó que declarará feriado nacional el día en que el plantel y el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni decidan festejar el subcampeonato con la gente.

    Leé además

    javier milei anuncio que decretara feriado nacional si la seleccion argentina decide celebrar el subcampeonato con la gente

    Javier Milei anunció que decretará feriado nacional si la Selección argentina decide celebrar el subcampeonato con la gente
    Mensaje de Javier Milei y del gabinete para la selección Argentina.

    Javier Milei y los funcionarios felicitaron a la Selección Argentina tras la final ante España

    El mandatario utilizó sus redes sociales oficiales para llevar calma y responder a la fuerte expectativa de los hinchas que quieren recibir a los futbolistas en su regreso al país.

    El anuncio oficial de Javier Milei en las redes

    A través de un breve comunicado en sus cuentas oficiales, el Jefe de Estado vinculó directamente la medida a la agenda y los deseos de los propios protagonistas de la hazaña en Estados Unidos, México y Canadá.

    “FESTEJO MUNDIAL. Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional”, expresó textualmente Milei.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Javier Milei y Karina Milei aparecen en el centro de las primeras conversaciones electorales de La Libertad Avanza para 2027.

    La Casa Rosada abre el debate por la reelección de Milei y empieza a mirar hacia 2027

    Se cumplen 32 años del atentado de AMIA.

    A 32 años del atentado a la AMIA: el pedido de justicia que resuena en todo el país

    Javier Milei.

    Milei en la Bolsa: "Voy a ser reelecto y se vienen 100 años de liberalismo"

    Javier Milei.

    Milei confirmó que no viajará a la final del Mundial y habló sobre la bandera de Malvinas que exhibieron los jugadores