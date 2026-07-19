La decisión de Javier Milei analiza declarar feriado nacional tras el subcampeonato de la Selección Argentina

El Presidente anunció que decretará día no laborable cuando los jugadores y el cuerpo técnico definan la fecha para celebrar el logro en el Mundial 2026.

A pesar del trago amargo por la derrota 1-0 ante España en la final del Mundial 2026, el orgullo por la Selección Argentina sigue intacto y tendrá su reconocimiento oficial. En las últimas horas, el presidente Javier Milei confirmó que declarará feriado nacional el día en que el plantel y el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni decidan festejar el subcampeonato con la gente.

El mandatario utilizó sus redes sociales oficiales para llevar calma y responder a la fuerte expectativa de los hinchas que quieren recibir a los futbolistas en su regreso al país.

El anuncio oficial de Javier Milei en las redes A través de un breve comunicado en sus cuentas oficiales, el Jefe de Estado vinculó directamente la medida a la agenda y los deseos de los propios protagonistas de la hazaña en Estados Unidos, México y Canadá.