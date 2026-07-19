    • 19 de julio de 2026 - 20:00

    Javier Milei y los funcionarios felicitaron a la Selección Argentina tras la final ante España

    Javier Milei fiel a su estilo, el jefe de Estado valoró la resiliencia y el trabajo en equipo demostrado en el MetLife Stadium por la selección Argentina.

    Mensaje de Javier Milei y del gabinete para la selección Argentina.

    Mensaje de Javier Milei y del gabinete para la selección Argentina.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Desde el arco político, el presidente Javier Milei y los principales funcionarios del espacio libertario salieron rápidamente a expresar su apoyo y agradecimiento a los jugadores por el esfuerzo realizado durante el torneo.

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    A través de sus canales oficiales de comunicación, los mandatarios destacaron el orgullo de ver nuevamente a la camiseta nacional en la instancia más importante del fútbol global, restándole dramatismo al subcampeonato y enfocándose en el valor de la representación argentina.

    El mensaje de Javier Milei para la Scaloneta

    El presidente Javier Milei utilizó sus cuentas en redes sociales para enviar un mensaje directo de respaldo al plantel liderado por Lionel Messi. Fiel a su estilo, el jefe de Estado valoró la resiliencia y el trabajo en equipo demostrado en el MetLife Stadium.

    "Gracias por hacernos soñar otra vez y por defender con orgullo los colores de nuestra patria. Son un ejemplo de esfuerzo y competencia para todos los argentinos. ¡Viva la patria, carajo!", expresó el mandatario en sus plataformas digitales.

    Demás políticos dejaron sus mensajes en las redes sociales

    La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, que aseguró que los argentinos "amamos y admiramos" a este equipo y que todo el país "se abraza" bajo la bandera.

    "¡Gracias Selección Argentina por darlo Todo por Argentina! Los amamos y admiramos, porque representan lo mejor de nuestro pueblo, coraje, esfuerzo, picardía y talento. Gracias, porque hoy 50 millones de argentinos nos abrazamos bajo la celeste y blanca!", manifestó.

    Por su parte, el asesor presidencial Santiago Caputo pidió "aplausos y ovación para la Selección argentina", mientras que la jefa de bloque del Senado (LLA) Patricia Bullrich, aseguró que están "orgullosos de este equipo y de lo que representan": "¡Gracias jugadores! En las buenas y en las malas, todos juntos", agregó.

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