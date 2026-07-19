Javier Milei anunció que decretará feriado nacional si la Selección argentina decide celebrar el subcampeonato con la gente

Tras la final de la Copa del Mundo, el presidente Javier Milei anunció que decretará feriado nacional si los jugadores de la Selección argentina desean participar de un recibimiento a su regreso de los Estados Unidos.

“Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional”, posteó el jefe de Estado en sus redes sociales.

Fuentes oficiales agregaron a Infobae que durante la madrugada habrá definiciones más concretas. El eventual feriado podría ser tanto el lunes como el martes.

Durante todo el fin de semana, las autoridades gubernamentales estudiaron si decretar un feriado, un día no laborable o un asueto para la administración pública, para facilitar la movilización de los ciudadanos para recibir al plantel conducido por Lionel Scaloni.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) solicitó un vuelo chárter para trasladar a la delegación de regreso al país. Se prevé que los jugadores y el cuerpo técnico aterricen en el aeropuerto internacional de Ezeiza el lunes entre las 12 y las 14, en caso de que puedan despegar esta misma noche.

Ante este escenario, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, asumió la organización de las actividades de recepción junto a la Casa Militar. El Poder Ejecutivo puso a disposición del equipo las instalaciones de la Casa Rosada para que los futbolistas saluden a los fanáticos desde el balcón, garantizando que el edificio quede reservado exclusivamente para la delegación y el personal de custodia. Para coordinar estas acciones, representantes de las fuerzas federales, de la Casa Militar, de la provincia de Buenos Aires y del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires mantuvieron reuniones de trabajo conjuntas.

La organización del lunes todavía depende de una definición de Lionel Messi y el plantel sobre una eventual celebración pública tras el regreso al país. Hasta la tarde del viernes, la AFA no había comunicado a las autoridades el itinerario de la delegación ni si habrá festejo abierto.

Por su parte, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso un operativo de seguridad reforzado, especialmente en las inmediaciones del Obelisco, que se perfila como el epicentro de las concentraciones de este domingo. El despliegue cuenta con 1.000 efectivos policiales, lo que representa un incremento de 200 agentes en comparación con el dispositivo utilizado durante la semifinal contra Inglaterra.

Esta decisión se tomó tras los disturbios ocurridos en festejos previos, que incluyeron robos, peleas y agresiones a las fuerzas de seguridad.

Fuentes de Seguridad de la Nación y de la Ciudad le dijeron a Infobae que el trabajo conjunto ya está en marcha y que apunta a sostenerse durante las próximas 48 a 72 horas con un criterio “apolítico, no partidario”.