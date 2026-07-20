La agenda de la Selección Argentina para lo que resta de 2026

Luego de quedarse con el subcampeonato en los Estados Unidos, el plantel dirigido por Lionel Scaloni tendrá por delante un calendario marcado por partidos amistosos antes del inicio de las próximas Eliminatorias Sudamericanas, programadas recién para 2027.

La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) tiene estipuladas dos ventanas comerciales en lo que resta del año para que las selecciones nacionales disputen encuentros internacionales. Los fanáticos de la Albiceleste no tendrán que esperar demasiado para volver a ver al equipo en acción.

Sin competencias oficiales de carácter urgente en la región, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) trabaja en la organización de encuentros amistosos. Aunque todavía no se oficializaron los rivales ni las sedes, los periodos asignados por la FIFA son los siguientes:

Primera ventana (Septiembre-Octubre): Tendrá lugar entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre . El reglamento permite un máximo de cuatro partidos, aunque se especula con que la Selección afronte dos compromisos. No se descarta que alguno se dispute en territorio nacional para que el público reciba al plantel tras el Mundial.

Segunda ventana (Noviembre): Se desarrollará entre el 9 y el 17 de noviembre, con un tope de dos encuentros. Será la última oportunidad del año para ver reunidos a los jugadores antes del parate por las fiestas y el inicio de la temporada de clubes en 2027.

La continuidad de Lionel Scaloni y una baja confirmada

Más allá de los días y horarios que se confirmen en el corto plazo, la mayor certeza de cara a estos amistosos es que Lionel Scaloni estará en el banco de suplentes. El director técnico santafesino ratificó que cumplirá su contrato vigente, el cual finaliza el 31 de diciembre de 2026. Sin embargo, el propio DT sembró dudas respecto a su futuro a largo plazo, admitiendo la necesidad de analizar si contará con la energía requerida para encarar un nuevo proceso de cara al futuro.

Por otro lado, la etapa de recambio post-mundialista ya tiene su primera baja de peso confirmada: Nicolás Otamendi. El experimentado defensor central ya había adelantado que la cita norteamericana marcaría el cierre de su exitosa trayectoria con la camiseta celeste y blanca, por lo que no formará parte de las convocatorias para las fechas de septiembre y noviembre.