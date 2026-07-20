El Gobierno aclaró que hoy no habrá festejos y organiza una recepción protocolar en Ezeiza

El Gobierno nacional confirmó que este lunes no habrá celebraciones tras el regreso reducido del plantel de la Selección Argentina y aseguró que solo se realizará una recepción protocolar en Ezeiza , según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas de fuentes oficiales.

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Si bien el presidente Javier Milei había anunciado la posibilidad de decretar feriado nacional para habilitar la celebración del plantel con la ciudadanía, la administración libertaria debió ajustar sus planes a raíz del pedido de los dirigidos por Lionel Scaloni luego de que cayeran 1 a 0 ante España en la final del Mundial 2026, el pasado domingo.

"La determinación es de los jugadores. No hay ánimo de celebración, según trasladaron" , precisó ante esta agencia una fuente oficial, luego de que el capitán Lionel Messi decidiera trasladarse directamente a Miami sin previa escala en el país.

En Casa Rosada afirmaron que el punto de contacto con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se da a través de su titular, Claudio "Chiqui" Tapia, con un interlocutor del entorno de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que mantienen en estricta reserva.

Hasta entonces, el feriado nacional está suspendido, y aunque hay mínimas esperanzas de aguardar hasta la llegada del vuelo que traslada a la reducida delegación argentina y que aterrizará en Ezeiza a las 19, no ven viable que los festejos se posterguen al martes.

Asimismo, organizan una recepción protocolar que coordina por estas horas el Ministerio de Seguridad, que comanda Alejandra Monteoliva, y las autoridades de Aerolíneas Argentinas. Estará presente una guardia de Granaderos para cuando los campeones y subcampeones del mundo desciendan del avión.

"Probablemente vayan al predio de AFA, cenen y desarticulen", enumeró un funcionario ante este medio.

No obstante, prefieren evitar dar por confirnada la cancelación del feriado hasta ordenar la comunicación interna. Con el correr de las horas esperan hacer público un comunicado a la prensa. La idea ahora es ordenar la comunicación y luego, retomar la agenda de actividades.

Este lunes, la Casa Rosada amaneció vallada y con el tránsito de los accesos aleñados restringido. Fuentes del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires revelaron ante esta agencia que los cortes se mantendrán hasta el mediodía, luego de concretar la reunión con Nación.