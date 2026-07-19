El emotivo mensaje de la Selección Argentina tras el desconsolado llanto de Lionel Messi

Las plataformas oficiales de la Selección Argentina salieron rápidamente a respaldar a Messi con un mensaje cargado de afecto y reconocimiento.

La final del Mundial 2026 dejó una de las postales más dolorosas y humanas del fútbol moderno. Tras el silbatazo final que decretó el triunfo de España por 1 a 0 en la prórroga, las cámaras se quedaron con Lionel Messi, quien rompió en un llanto desconsolado sobre el césped del MetLife Stadium, reflejando la frustración por quedarse a las puertas de una nueva gloria mundialista.

Ante la masiva reacción de los hinchas en todo el planeta, las plataformas oficiales de la Selección Argentina salieron rápidamente a respaldar al máximo ídolo de la historia contemporánea del fútbol con un mensaje cargado de afecto y reconocimiento.

El posteo que conmovió a los hinchas La publicación de la delegación albiceleste no tardó en volverse viral y resumió el sentimiento de millones de argentinos que acompañaron al equipo durante toda la travesía en Estados Unidos:

"Te amamos para siempre, Capitán", fue la frase contundente que acompañó una fotografía del astro rosarino, dejando en claro que el amor y la gratitud hacia el "10" se mantienen intactos más allá de cualquier resultado deportivo.

La reacción popular tras las lágrimas del "Diez" La imagen de Messi quebrado emocionalmente tras el desgaste de los 120 minutos de juego generó una inmediata ola de empatía. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo bajo consignas de agradecimiento por su entrega, considerando que el capitán disputó la competencia con una exigencia física extrema.