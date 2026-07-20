La AFA anunció que no todos los jugadores regresarán al país, ¿podrá venir Messi?

El día después de la final del Mundial 2026 dejó un mensaje cargado de emoción. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó un comunicado para agradecer el apoyo de los hinchas durante toda la Copa del Mundo y confirmó que el regreso de la delegación será parcial, ya que varios futbolistas viajarán directamente a sus clubes para sumarse a la pretemporada.
A través de sus canales oficiales, la AFA destacó el acompañamiento de los argentinos tanto en Estados Unidos como en cada rincón del país durante el recorrido del equipo dirigido por Lionel Scaloni.
En el mensaje, la entidad remarcó que el plantel dejó todo en la cancha y valoró el respaldo permanente de los fanáticos, incluso tras la derrota frente a España en la final. Además, aseguró que el orgullo por representar al país seguirá siendo el motor para afrontar los próximos desafíos.
No todos los jugadores regresarán a la Argentina
La AFA también informó que una parte de la delegación regresará este lunes a la Argentina, mientras que varios futbolistas no viajarán al país y partirán directamente hacia sus respectivos destinos para reincorporarse a los clubes europeos y de otras ligas, que en los próximos días iniciarán la pretemporada.
La delegación que arribará al país estará integrada por integrantes del cuerpo técnico, dirigentes y algunos jugadores, aunque no se difundió un listado oficial con los nombres de quienes volverán junto al plantel.
Tras el subcampeonato mundial, todo indica que no habrá un acto masivo de celebración como ocurrió después del título obtenido en Qatar 2022. La prioridad será el regreso de la delegación y la rápida reincorporación de muchos futbolistas a sus equipos, en un calendario que no da respiro.
Pese al desenlace en la final, la AFA buscó cerrar el ciclo mundialista con un mensaje de unidad y agradecimiento, destacando el compromiso del plantel y el apoyo incondicional de los hinchas a lo largo de toda la competencia.