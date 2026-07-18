    • 18 de julio de 2026 - 17:09

    AFA suspendió los partidos del lunes y martes por el regreso de la Selección Argentina y se posterga la Supercopa

    La AFA confirmó la suspensión de todos los encuentros oficiales del lunes 20 y martes 21 de julio por el regreso de la Selección Argentina tras el Mundial 2026.

    Sea cual sea el resultado del domingo, La Scaloneta quedó en los corazones de los argentinos tras dejar afuera a Inglaterra en semifinales.&nbsp;

    Sea cual sea el resultado del domingo, La Scaloneta quedó en los corazones de los argentinos tras dejar afuera a Inglaterra en semifinales. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció la suspensión de todos los partidos programados para el lunes 20 y el martes 21 de julio debido al regreso de la Selección Argentina al país tras su participación en el Mundial 2026. La decisión impacta en todas las categorías del fútbol argentino y obliga a reprogramar la final de la Supercopa Argentina entre Estudiantes e Independiente Rivadavia.

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    La medida fue confirmada mediante un comunicado oficial en el que la entidad explicó: “La Asociación del Fútbol Argentino informa que se encuentran suspendidos los encuentros de todas las categorías programados para el lunes 20 y martes 21 de julio. Esto debido al retorno de la Selección Nacional al país luego de la participación en el Mundial 2026”.

    De esta manera, durante ambas jornadas no habrá actividad en la Liga Profesional, el Ascenso ni en el resto de las competencias organizadas por la AFA.

    Uno de los encuentros afectados es la final de la Supercopa Argentina que debían disputar Estudiantes e Independiente Rivadavia. El partido estaba previsto para el martes a las 18 en el estadio Gigante de Alberdi, en Córdoba, pero quedó oficialmente postergado.

    Ahora, la AFA deberá reunirse con los dirigentes de ambos clubes para definir una nueva fecha para el encuentro, aunque por el momento no se brindaron precisiones sobre cuándo se jugará el compromiso.

    La decisión responde a la expectativa que genera el regreso del seleccionado nacional, que este domingo disputará la final del Mundial 2026 frente a España desde las 16, con el objetivo de defender el título conquistado en Qatar 2022.

    Tras el encuentro, el plantel emprenderá el regreso al país y se espera una multitudinaria recepción por parte de los hinchas, independientemente del resultado que obtenga en la definición del certamen.

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