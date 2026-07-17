    • 17 de julio de 2026 - 16:26

    El FBI investiga compras millonarias de propiedades ligadas a un empresario vinculado a la AFA

    El FBI y fiscales federales analizan la adquisición de inmuebles de lujo en Florida por más de US$11 millones. La investigación alcanza al empresario Javier Faroni y su esposa, aunque por el momento no hay imputaciones formales.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El FBI y fiscales federales de Estados Unidos investigan la compra de al menos cuatro propiedades de lujo en el sur de Florida por parte del empresario argentino Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette, en el marco de una pesquisa que busca determinar el origen de los fondos utilizados en las operaciones, valuadas en conjunto en más de 11 millones de dólares.

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    De acuerdo con una investigación publicada por el diario El Nuevo Herald de Miami, las autoridades estadounidenses sospechan que el dinero empleado para adquirir los inmuebles podría estar vinculado a fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), entidad presidida por Claudio "Chiqui" Tapia.

    Faroni, empresario teatral y exdiputado bonaerense por el Frente Renovador, ya se encuentra bajo investigación en Argentina desde fines de 2025 por el destino de fondos de la AFA que, según la pesquisa judicial, habrían sido canalizados a través de TourProdEnter, una empresa registrada a nombre de su esposa. Esa firma habría recibido cerca de 300 millones de dólares en cuentas bancarias de Estados Unidos por contratos comerciales relacionados con la selección argentina.

    La Justicia argentina incluso ordenó un allanamiento en la vivienda de Faroni, ubicada en Nordelta, durante diciembre del año pasado. Días atrás, el empresario fue visto en Atlanta presenciando la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra.

    Las propiedades bajo la lupa

    Las operaciones inmobiliarias investigadas corresponden a departamentos ubicados en los exclusivos complejos Acqualina Residences y Estates at Acqualina, en Sunny Isles Beach, además de otra propiedad en Aventura. Las compras fueron realizadas entre 2022 y 2025 mediante distintas sociedades comerciales controladas por la pareja, entre ellas TourProdEnter LLC.

    Según la publicación periodística, una de las adquisiciones fue un departamento valuado en 3,3 millones de dólares, abonado mediante transferencias provenientes de sociedades que, de acuerdo con los registros analizados por los investigadores, no tendrían una justificación comercial clara.

    En otra operación, Faroni y Gillette compraron un segundo departamento frente al mar por 6,9 millones de dólares. Los registros de propiedad consultados no muestran hipotecas asociadas a esas adquisiciones, lo que hace presumir que fueron pagadas al contado.

    Investigación en Estados Unidos

    La pesquisa sobre las propiedades avanza en paralelo con una investigación preliminar del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre las finanzas de la AFA. El objetivo es establecer si parte de los millones de dólares que circularon por el sistema financiero estadounidense vinculados a la entidad pudieron dar lugar a delitos como lavado de activos o fraude financiero.

    La causa está a cargo de los fiscales federales Patrick Gushue y Christopher Ting, con sede en Washington, junto con Michael Berger, integrante de la fiscalía del Distrito Sur de Florida.

    Según trascendió, la investigación tomó impulso tras testimonios relacionados con Guillermo Tofoni, un empresario que mantiene un conflicto judicial y que, en el pasado, impulsó operaciones comerciales desarrolladas por TourProdEnter.

    Sin imputaciones

    Siempre de acuerdo con la información publicada por El Nuevo Herald, Javier Faroni negó haber cometido irregularidades en las operaciones inmobiliarias investigadas. En tanto, Erica Gillette y sus representantes legales no respondieron a los pedidos de comentarios realizados por el medio estadounidense.

    Hasta el momento, las autoridades de Estados Unidos no formularon imputaciones ni presentaron acusaciones formales contra Faroni, Gillette, Tofoni ni contra dirigentes de la AFA, mientras la investigación continúa en etapa preliminar.

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