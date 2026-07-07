El FBI y fiscales federales de Estados Unidos empezaron a investigar los negocios de la AFA

El día anterior a la victoria de Argentina con Cabo Verde, el FBI y fiscales federales de EEUU habían puesto la mira en la AFA

Mientras Claudio “Chiqui” Tapia permanecía en la concentración de la Selección argentina en Miami, en las horas previas al partido de los octavos de final del Mundial frente a Cabo Verde y antes de cumplir con una de sus habituales cábalas —la foto con Lionel Messi antes de cada encuentro—, en una dependencia federal de esa misma ciudad se producía un movimiento que puede marcar un punto de inflexión en el escándalo por el manejo de los fondos internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que involucran una cifra superior a los 300 millones de dólares.

Según pudo confirmar Infobae, agentes del FBI y fiscales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos citaron a declarar al empresario Guillermo Tofoni, denunciante de la estructura financiera utilizada para administrar los contratos comerciales internacionales de la AFA. La reunión —de acuerdo con lo que reconocieron fuentes con acceso al caso— fue presencial, se extendió durante algo más de dos horas y formó parte de una investigación preliminar más amplia que las autoridades federales llevan adelante para determinar si las operaciones realizadas por la entidad madre del fútbol argentino mediante bancos y sociedades radicadas en Estados Unidos pueden haber configurado delitos bajo jurisdicción norteamericana.

La existencia de este paso clave en la investigación sobre el destino de los fondos multimillonarios del fútbol argentino fue anticipada este martes por el diario La Nación. Infobae pudo confirmar esa información con fuentes vinculadas al caso y reconstruyó otros detalles de un caso que podría tener nuevos pasos de altísimo impacto. La relevancia de la noticia cobra un espesor singular porque se da mientras Tapia y la cúpula de la AFA permanecían en Estados Unidos acompañando a la delegación argentina durante el Mundial.

“¿Podría ser convocada alguna personalidad de la AFA?”, preguntó Infobae a una de las fuentes consultadas para esta nota. “Y… están todos acá”, respondió el interlocutor. Más allá de la especulación, Tapia está en los Estados Unidos, después de un permiso que el juez Diego Amarante le otorgó, debido a la prohibición de salida del país que se le impuso en la causa por presuntos desmanejos con los fondos tributarios y previsionales por más de 19.000 millones de pesos.

Quiénes encabezan la investigación en Estados Unidos Lo cierto es que la investigación en los Estados Unidos está a cargo de tres fiscales federales con experiencia en delitos económicos y financieros. De acuerdo con la información difundida por La Nación y confirmada por Infobae, los responsables de desentrañar si existe un caso federal son Patrick Gushue y Christopher Ting, radicados en Washington DC, y Michael Berger, integrante de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida. Gushue integra la Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia y dirige el Programa Piloto de Recompensas para Denunciantes Corporativos. Ting integra el Departamento de Justicia, tras desempeñarse en el estudio Latham & Watkins, con especialización en investigaciones financieras. Berger, por su parte, actuó como abogado litigante senior en causas complejas de lavado de activos.