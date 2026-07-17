Se rompió el satélite que vigila el clima en Argentina: el impacto en el SMN y los alertas meteorológicos

El Servicio Meteorológico Nacional se quedó sin imágenes en tiempo real debido al inconveniente con el satélite que afecta el monitoreo de alertas.

Un imprevisto técnico de escala internacional encendió las alarmas en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y genera fuerte incertidumbre sobre la precisión de los pronósticos a corto plazo. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) confirmó que el satélite GOES-19, el ojo tecnológico clave para monitorear el tiempo en el hemisferio occidental, sufrió una falla y quedó completamente fuera de servicio.

Por estas horas, las imágenes satelitales en tiempo real no se encuentran disponibles en la plataforma del SMN, un insumo que los meteorólogos locales consideran vital. "Volverán a estar operativas tan pronto como sea posible. Sepan disculpar las molestias", informaron de manera escueta desde el organismo oficial a través de sus canales digitales.

Hasta el momento, las autoridades norteamericanas no detallaron la gravedad del desperfecto técnico ni estimaron una fecha concreta para que el aparato retome sus actividades, luego de que su operatividad se interrumpiera de forma abrupta a mediados de esta semana.

¿Por qué es una pieza clave para el país ? El GOES-19, que había entrado en funciones en abril de 2025 para reemplazar al antiguo GOES-16, opera de forma geoestacionaria a unos 35.600 kilómetros de la Tierra. Desde esa posición privilegiada sobre el ecuador, aporta datos analíticos y visuales de alta resolución en tiempo real, fundamentales para anticipar fenómenos extremos.

Además, el GOES-19 cuenta con tecnología de punta como un coronógrafo solar (CCOR-1), diseñado para estudiar las eyecciones de masa solar y anticipar tormentas geomagnéticas que puedan afectar las comunicaciones y redes eléctricas de la Tierra.