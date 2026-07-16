Crearon una web gratuita para reunir a las mascotas perdidas en los incendios

Las devastadoras consecuencias de los incendios forestales van mucho más allá de la pérdida de vegetación y bienes materiales. Detrás de cada evacuación y de cada vivienda afectada, existen historias dramáticas de familias que, en medio de la desesperación por escapar de las llamas, perdieron el rastro de sus animales de compañía.

Frente a este escenario de dolor, la solidaridad digital se organizó rápidamente para dar respuesta a quienes buscan desesperadamente a sus compañeros de cuatro patas. Un equipo de diseñadores y programadores desarrolló de manera urgente una herramienta web gratuita, denominada My Pets Patagonia, diseñada exclusivamente para centralizar la búsqueda de animales extraviados en las zonas de catástrofe.

Cómo funciona la plataforma de reencuentro animal La iniciativa surgió del impulso de Federico Borstelmann, un diseñador que junto a los desarrolladores Mauro Jeandet y Joaquín Carretero adaptaron una plataforma de rescate preexistente para concentrar toda la información del sur. La web funciona como un mural público y colaborativo donde los damnificados pueden subir fotos y datos de sus mascotas, mientras que los vecinos o rescatistas que encuentran animales desorientados o heridos pueden publicar sus hallazgos para dar con sus dueños.

El sistema ya demostró su efectividad práctica sumando decenas de reportes de perros, gatos e incluso caballos perdidos, logrando que un alto porcentaje de ellos ya se haya reencontrado con sus familias en los primeros días de funcionamiento.

Para colaborar con la red o reportar un caso, los usuarios pueden enviar un correo electrónico con la foto del animal, la edad aproximada, el lugar donde fue visto por última vez y un teléfono de contacto a [email protected], o comunicarse a través de las redes sociales oficiales del proyecto en Instagram (mypets)