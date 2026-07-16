    • 16 de julio de 2026 - 13:00

    El oficialismo negocia voto a voto con aliados en el Senado para aprobar hoy la ley de Propiedad Privada

    Finalmente el Senado sesiona para aprobar la Ley de Propiedad Privada, logro el quorum que necesitaba.

    Los senadores comenzarón la sesión.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Senado de la Nación vive una jornada de alta tensión política. Con una ajustada presencia de legisladores que permitió alcanzar el quórum de 37 senadores, se logró dar inicio a la sesión clave para tratar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la última gran apuesta legislativa antes de que comience el receso invernal.

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    La iniciativa llega al recinto con profundas modificaciones y tras arduas negociaciones que obligaron a redactar más de una decena de borradores para poder asegurar el acompañamiento de los bloques aliados en el recinto.

    Los puntos clave de la polémica reforma

    El texto que se debate en la Cámara Alta introduce cambios de gran impacto en la legislación civil, penal y ambiental vigente:

    Cambios en la Ley de Tierras y extranjeros: El proyecto propone eliminar los límites nacionales para que los extranjeros puedan comprar tierras en el país, delegando en las provincias la potestad de autorizar o no estas operaciones. De todas formas, se mantiene la prohibición para que Estados extranjeros o empresas con participación estatal de otros países adquieran tierras rurales.

    Régimen de desalojo exprés: Se busca acelerar y agilizar los procesos de desalojo de inmuebles usurpados. En el caso de que existan menores de edad o personas en situación de vulnerabilidad extrema, se establece un plazo máximo de 10 días para que la justicia y los organismos de protección locales les garanticen una alternativa de vivienda transitoria.

    Ley de Manejo del Fuego: Se deroga la restricción impuesta en 2020 que prohibía cambiar el uso de suelo de zonas incendiadas por un lapso de 30 años, una medida que según los sectores productivos limitaba el desarrollo agrario.

    Tensiones internas y pulseada política

    Más allá de los detalles técnicos de la ley, la previa de la sesión estuvo marcada por intensas especulaciones políticas. El oficialismo debió lidiar con las complicaciones lógicas de las vacaciones de invierno en algunas provincias, lo que puso en duda el número de legisladores en el recinto hasta el último minuto.

    A esto se sumaron discrepancias internas en el seno de la Cámara Alta, motivadas principalmente por el alcance de la venta de tierras a capitales extranjeros y la oportunidad política del debate parlamentario en este momento del año.

    El debate, que se prevé que se extienda durante varias horas, definirá si se logra ir al receso con una ley clave aprobada en el Senado o si el tratamiento de la norma deberá esperar a la reanudación de la actividad legislativa en agosto

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