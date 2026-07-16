Por decreto de necesidad y urgencia, el Gobierno modificó el presupuesto nacional

A través del DNU 594/2026 publicado en el Boletín Oficial, la Casa Rosada dispuso la segunda adecuación presupuestaria del año.

A través de una medida de fuerte impacto administrativo, el Gobierno nacional dispuso una nueva modificación del presupuesto del país. Lo hizo mediante la publicación en el Boletín Oficial del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 594/2026, una normativa que reasigna partidas presupuestarias clave para garantizar el funcionamiento del aparato estatal e incrementar el financiamiento en áreas sensibles.

Esta medida representa la segunda gran adecuación presupuestaria en lo que va del año. Al fundamentar la urgencia del decreto, desde el Poder Ejecutivo argumentaron que la reasignación de partidas resulta indispensable "con el objeto de dotar a las áreas competentes de los recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones".

En la misma línea, el texto oficial advierte de forma tajante que, de no haberse tomado la decisión de reestructurar las partidas de forma inmediata, "peligraría la prestación de ciertos servicios esenciales cuyo responsable es el Estado Nacional".

Hacia dónde irán los nuevos fondos del Estado Aunque el DNU contempla una reingeniería de fondos en múltiples sectores de la administración pública, el foco de la modificación presupuestaria está puesto en el sostenimiento de la estructura salarial y en las obligaciones financieras del país:

Sueldos del personal estatal: Se reforzaron significativamente los créditos para gastos en personal para poder atender las necesidades de recomposición salarial vigentes de la planta estatal.

Funcionamiento y equipamiento: Parte de los nuevos fondos se destinarán a asegurar los gastos básicos operativos, de funcionamiento y mantenimiento de equipamiento técnico en diversas áreas del Estado.

Servicios de Inteligencia: La medida incluye un nuevo incremento de partidas destinadas a los sistemas de seguridad y de inteligencia nacional.

Deuda pública y Seguridad Social: Se asignaron más partidas para cumplir con los compromisos financieros de deuda y reforzar las obligaciones previsionales y de cobertura social. Becas y transferencias aseguradas Además de los salarios y el sostenimiento operativo, la modificación del presupuesto publicada este jueves contempla partidas específicas para la continuidad de planes sociales educativos y transferencias diversas.