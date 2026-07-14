    • 14 de julio de 2026 - 17:59

    Una familia tipo necesitó más de $1.530.000 en junio para no ser pobre, según el Indec

    El organismo nacional actualizó los valores de las canastas básicas y determinó que un hogar de cuatro integrantes necesitó ingresos superiores a $1.531.472 para superar la línea de pobreza y casi $690.000 para no caer en la indigencia.

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    Las cifras toman como referencia una familia integrada por un hombre de 35 años, una mujer de 31 y dos hijos de 6 y 8 años. La Canasta Básica Total (CBT), que además de alimentos contempla otros bienes y servicios esenciales, aumentó 2,2% respecto de mayo.

    Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que mide exclusivamente el costo de los alimentos indispensables para una nutrición mínima, registró una suba mensual de 1,3%.

    Cómo evolucionaron las canastas en 2026

    Desde diciembre de 2025, ambas canastas acumulan un incremento del 17%. En ese período, la CBT pasó de $1.308.713,26 a $1.531.472,91, mientras que la CBA subió de $589.510,48 a $689.852,67.

    Si se compara con junio del año pasado, el aumento resulta aún más marcado. La Canasta Básica Total registró un incremento interanual del 35,7%, mientras que la Canasta Básica Alimentaria avanzó 36,3%.

    Cuánto necesita cada tipo de hogar

    El Indec también publica los valores para distintos modelos familiares, ya que la cantidad de integrantes modifica el costo de vida.

    En junio, un hogar de tres personas —integrado por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61— necesitó $1.219.230,86 para no ser pobre y $549.203,09 para cubrir la alimentación básica.

    En cambio, una familia de cinco integrantes, compuesta por una pareja de 30 años y tres hijos de 1, 3 y 5 años, requirió ingresos de $1.610.772,48 para superar la línea de pobreza y de $725.573,19 para no caer en la indigencia.

    Las canastas frente a la inflación

    Los nuevos datos se conocieron luego de que el Indec informara que la inflación de junio fue del 1,9%.

    En ese contexto, la Canasta Básica Total creció por encima del Índice de Precios al Consumidor en el mes, con un aumento del 2,2%, mientras que la Canasta Básica Alimentaria avanzó 1,3%, por debajo del índice general.

    En el análisis acumulado del primer semestre y también en la comparación interanual, ambas canastas mostraron incrementos superiores a la inflación general, reflejando el mayor peso que siguen teniendo los alimentos y los gastos esenciales en el presupuesto de los hogares argentinos.

    Con estos nuevos valores, el organismo estadístico confirmó que durante junio una familia tipo necesitó ingresos superiores a $1,53 millones para mantenerse por encima de la línea de pobreza y casi $690.000 para no ser considerada indigente.

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