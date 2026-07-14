    • 14 de julio de 2026 - 17:47

    El dólar oficial anotó su mayor baja diaria desde abril y tocó mínimos de tres semanas

    El tipo de cambio oficial se alejó de su máximo nominal, mientras el mercado anticipa una aceleración gradual para el segundo semestre.

    El dólar registró su segunda suba consecutiva y llegó a $37,54
    El dólar registró su segunda suba consecutiva y llegó a $37,54

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    El dólar oficial bajó por cuarta vez en cinco ruedas y ya es más barato que a fines de junio. Pese a la calma cambiaria de las últimas ruedas, el segundo semestre suele ser un período de menor oferta de divisas, por lo que el mercado ajustó sus proyecciones después de un fuerte avance en junio.

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    En el segmento mayorista, la divisa bajó $10,50 a $1.471,50 para la venta y anotó su mayor caída diaria desde el 30 de abril. Con este movimiento, la distancia respecto del techo de la banda cambiaria se ubicó en 24%, el mayor margen registrado en más de un mes. En tanto, el billete del Banco Nación volvió a los $1.495.

    El blue, por su parte, operó en $1.520 y el MEP cede hasta los $1.511,93. Mientras, el dólar "Contado con Liquidación" recorta 0,6% a $1.558,39.

    En el mercado de futuros, los contratos operaron con bajas de hasta 0,9%. Julio bajó 0,8%, mientras que agosto retrocedió 0,8%, septiembre bajó 0,8% y diciembre cayó 0,9%.

    Las tasas implícitas continúan reflejando un sendero de depreciación gradual. El mercado proyecta un dólar mayorista de $1.481 para el cierre de julio y cercano a $1.625 hacia diciembre.

    El lunes, el Banco Central (BCRA), adquirió u$s280 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC), su mayor compra diaria en las últimas 30 ruedas. La autoridad monetaria absorbió cerca del 57% de las divisas operadas durante la jornada.

    Con este resultado, el saldo comprador de julio ascendió a u$s767 millones, mientras que las compras acumuladas en lo que va del año alcanzan los u$s11.745 millones. Además, el Central extendió a 125 ruedas consecutivas su racha con saldo positivo en el mercado oficial.

    Sin embargo, las reservas internacionales brutas retrocedieron u$s517 millones y cerraron en u$s48.205 millones. La caída respondió principalmente al efecto de las valuaciones de los activos que integran las reservas: el oro perdió 2,62% en la jornada, mientras que el euro, la libra, el yuan y el yen también registraron depreciaciones frente al dólar.

    Las variables que seguirá el mercado

    Desde MM Investments consideran que las mismas variables que marcaron la dinámica cambiaria durante junio seguirán condicionando el comportamiento del dólar en el segundo semestre.

    Entre ellas destacan la cantidad de divisas que aún resta liquidar por parte del complejo agroexportador y la posibilidad de que vuelva a abrirse el mercado internacional para emisiones de deuda corporativa y provincial.

    Por el lado de la demanda, sostienen que el efecto del aguinaldo comenzará a disiparse, aunque podría ser reemplazado por una mayor búsqueda de cobertura a medida que se acerque el calendario electoral.

    En este escenario, el principal desafío para el Banco Central será combinar la acumulación de reservas con la estabilidad cambiaria, evitando al mismo tiempo una presión excesiva sobre las tasas de interés.

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