Tim Payne abrió La Rural de Palermo y compartió el debut con Tini Tini y De Paul

La pista de Palermo comenzó a cobrar vida con un protagonista de nombre futbolero. Tim Payne, un carnero de la raza Romney Marsh, fue el primer animal en ingresar a la 138ª Exposición Rural , dando inicio al tradicional desembarco de ejemplares que durante los próximos días ocuparán los galpones del predio.

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El carnero pertenece a Sucesión de Cosme Gibson y posee genética neozelandesa. Su nombre fue elegido en referencia al futbolista de Nueva Zelanda que ganó popularidad durante el Mundial, un detalle que rápidamente lo convirtió en una de las primeras figuras de la muestra.

Tim Payne bajó del transporte poco antes de las 8 y posó ante las cámaras como si conociera de antemano el protagonismo que le esperaba. Su llegada también coincidió con una fecha especial para la Asociación Argentina de Romney Marsh, que este año celebra sus 80 años de trayectoria.

Casi al mismo tiempo apareció otra familia que captó todas las miradas. Tini Tini, una vaca Limousin de unos 720 kilos, volvió al mismo predio donde nació en julio de 2022 , pero esta vez lo hizo convertida en madre y acompañada por su ternero de seis meses, bautizado De Paul.

La vaca pertenece a la cabaña La Cotidiana, de Capilla del Señor. Su nombre surgió de una convocatoria en redes sociales en la que familias y chicos enviaron propuestas. Cuatro años más tarde, su regreso cerró una pequeña historia circular: nació en Palermo, fue protagonista de la exposición y ahora volvió con su primera cría.

Tini Tini regresó a Palermo, donde nació hace cuatro años, acompañada por su ternero De Paul. (Foto: La Nación)

El ternero recibió el nombre De Paul como una continuidad simpática del de su madre. Así, los primeros ingresos dejaron una particular combinación de nombres que remite al deporte y a la cultura popular: Tim Payne, Tini Tini y De Paul.

Una nueva edición con casi 2.600 animales

La llegada de los primeros ejemplares puso en marcha la 138ª edición de la Exposición Rural, que se desarrollará del 16 al 26 de julio bajo el lema “El campo nos une”. Para este año se inscribieron casi 2.600 animales de más de un centenar de razas, cerca de un 10% más que en la edición anterior.

Entre las novedades se destaca el regreso de las aves después de cuatro años de ausencia por razones sanitarias. También habrá 40 remates, actividades comerciales, propuestas tecnológicas y encuentros destinados a productores y empresas del sector agropecuario.

Pero antes de las competencias, los negocios y las premiaciones, fueron tres nombres difíciles de olvidar los que se apropiaron de las primeras fotografías: Tim Payne, Tini Tini y el pequeño De Paul.