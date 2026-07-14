Energía aprobó el listado de bienes energéticos elegibles para el RIMI: incluyó paneles solares y baterías, entre otros

Compartir







La Secretaría de Energía aprobó el listado de bienes correspondientes a inversiones en generación, almacenamiento y transporte de energía eléctrica que las micro, pequeñas y medianas empresas pueden incorporar al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) sin necesidad de cumplir con los compromisos de monto mínimo de inversión.

El listado es el siguiente: Turbinas hidráulicas, ruedas hidráulicas y sus reguladores, de potencia superior a 1.000 kW pero inferior o igual a 10.000 kW; generador fotovoltaico sin incluir estructuras de soporte ni máquinas y aparatos mecánicos con función propia; generadores fotovoltaicos de corriente alterna; aerogenerador de energía eólica, de potencia superior a 700 kW; transformadores, de potencia superior a 650 kVA, pero inferior o igual a 10.000 kVA; transformadores, de potencia superior a 500 kVA; equipo de alimentación ininterrumpida de energía (UPS o «no break»); convertidores de corriente alterna; acumuladores interconectados conformando hasta 18 módulos, de tensión máxima inferior o igual a 2.500 V por modulo, con equipamientos para extinción de incendios y de refrigeración y aparato de control y mando (todo ello alojado en un contenedor de metal), y células fotovoltaicas ensambladas en módulos o paneles.

La medida se fijó a través de la resolución 161/2026 de la Secretaría de Energía que se publicó este martes en el Boletín Oficial y que procesó la Agencia Noticias Argentinas.

El RIMI otorga a las empresas beneficiarias dos incentivos: amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y devolución de créditos fiscales de IVA para inversiones en bienes muebles amortizables y obras productivas.

Para acceder al régimen en forma general, las empresas deben comprometerse a una inversión mínima en un plazo de dos años. Sin embargo, la propia ley exceptúa de ese requisito a ciertos tipos de inversión —entre ellos, los bienes de alta eficiencia energética— cuando se trate de MiPyMEs.