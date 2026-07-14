Vouchers Educativos de ANSES: confirmaron la fecha de pago de julio y cómo se acredita el dinero

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), confirmó la fecha de pago de los Vouchers Educativos correspondientes al mes de julio de 2026. Esta ayuda económica, clave para miles de familias sanjuaninas y del resto del país, se depositará directamente en las cuentas bancarias o billeteras virtuales declaradas por los beneficiarios durante la inscripción.

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El programa cubre hasta el 50% del valor de la cuota de los colegios privados que reciben un aporte estatal del 75% o más. Dado que el cálculo se realiza de manera individual sobre el arancel que cobra cada institución educativa, el monto final que recibe cada familia varía según cada caso.

De acuerdo al cronograma oficial, la fecha de acreditación de este mes está fijada para el martes 14 de julio. Ese día, ANSES transferirá los fondos de manera directa a la CBU (cuenta bancaria) o CVU (billetera virtual) que el titular del beneficio registró al momento de anotarse.

Para recibir el depósito, es fundamental que el solicitante (madre, padre o tutor legal) mantenga actualizados sus datos de contacto y del grupo familiar en la base de datos de Mi ANSES.

Para garantizar la transparencia y continuidad del programa, el Ministerio de Capital Humano realiza cruces de datos mensuales junto a los colegios. Las instituciones deben certificar dos puntos obligatorios:

La regularidad del alumno: Confirmar que el estudiante sigue asistiendo a clases.

El estado de la cuenta: El colegio debe informar si la familia está al día con los pagos.

¡Atención! El sistema cuenta con alertas estrictas frente a la morosidad. Si una familia adeuda dos cuotas del colegio privado, el cobro del Voucher Educativo se suspenderá temporalmente hasta que se ponga al día. En caso de acumular tres cuotas impagas, el beneficio quedará cancelado definitivamente de forma automática.

Requisitos y qué pasa con las nuevas inscripciones

Desde el Gobierno nacional aclararon que ya no es posible anotarse para el beneficio durante este año, dado que la convocatoria de inscripción finalizó hace más de un mes y el cupo para el ciclo lectivo 2026 se encuentra cerrado.

Quienes actualmente cobran la ayuda deben cumplir con los siguientes requisitos indispensables para sostener el beneficio: