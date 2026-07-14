Inquilinos sanjuaninos alertaron por desalojos exprés, aumentos por encima de la inflación y más familias compartiendo vivienda

El debate por la desregulación del mercado inmobiliario volvió a encender las alarmas entre las organizaciones que representan a los inquilinos. El presidente de la Asociación de Inquilinos de San Juan, Víctor Bazán, expresó su preocupación por la posibilidad de implementar mecanismos de desalojo exprés y aseguró que estas medidas podrían dejar a miles de familias sin herramientas para defenderse ante una situación económica cada vez más compleja.

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Bazán apuntó contra la denominada defensa de la propiedad privada como argumento para avanzar con cambios en la legislación y sostuvo que, en la práctica, el impacto recaerá sobre quienes alquilan. “Es la ley de inviolabilidad de la propiedad privada que estima desalojos exprés de alguna forma en 10 días. La verdad, lo tomamos con una preocupación importante”, afirmó el dirigente en Radio Colón.

En ese sentido, cuestionó que el debate público se centre en la protección de los propietarios, pero deje de lado la situación de los inquilinos. “Hablan sobre la propiedad privada en defensa, pero en sí lo que están haciendo es dejando de lado a la gente que alquila”, señaló.

Bazán explicó que el contexto económico actual vuelve más vulnerable a quienes deben afrontar un alquiler mensual, debido a la caída del poder adquisitivo, la informalidad laboral y las dificultades para cumplir con todos los gastos. “Hoy es muy difícil estar al día no solo con el alquiler, sino con todo”, expresó durante la entrevista.

Para el titular de la Asociación de Inquilinos, un esquema de desalojos rápidos podría generar expulsiones sin posibilidad real de defensa. “Lo más probable es que expulse inquilinos sin derecho a reclamo alguno”, advirtió.

Además, planteó que muchas familias no cuentan con recursos para acceder a una defensa legal en caso de conflicto. “Si no te puede pagar el alquiler, es muy difícil que tenga plata para tener un abogado que me represente”, sostuvo.

Bazán remarcó que, en lugar de generar mecanismos de protección, las nuevas medidas terminan agravando la situación. “En vez de cuidarlo para garantizar el acceso a la vivienda, lo que hacemos es aniquilarlo. Y si te demoraste, andate”, cuestionó.

El mercado inmobiliario y los precios: “La oferta aumentó porque la gente no puede pagar”

El dirigente también criticó el argumento del Gobierno nacional de que la liberación del mercado permitiría mejorar las condiciones para los inquilinos.

Según explicó, si bien aumentó la cantidad de propiedades disponibles para alquilar, esto no ocurrió por una mejora del sistema sino por la imposibilidad de muchas familias de afrontar los valores actuales.

“La oferta ha mejorado, pero no porque no exista la ley. Mejoró porque la gente no puede pagar los precios exorbitantes del alquiler”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que la eliminación de regulaciones no redujo los costos. “La oferta ha mejorado, pero no ha bajado el precio”, remarcó.

Para Bazán, los aumentos acumulativos de los alquileres terminaron generando una presión mayor sobre los ingresos. “Los aumentos bimestrales o trimestrales han multiplicado por encima de la inflación que dice el Gobierno”, aseguró.

Familias que vuelven a compartir vivienda

Al referirse a la realidad de San Juan, Bazán explicó que uno de los segmentos más buscados, los monoambientes, ya tienen valores difíciles de afrontar para muchos trabajadores.

“Un monoambiente está de 350 mil pesos para arriba. A eso lo tenés que multiplicar por tres, que es depósito en garantía y media comisión inmobiliaria. Estamos hablando por encima del millón de pesos”, detalló.

Según señaló, el costo habitacional puede representar una parte muy elevada del ingreso familiar. “Hoy ocupa más del 60% de los ingresos”, afirmó.

A ese escenario, agregó el aumento de servicios e impuestos que también impactan sobre quienes alquilan.

Bazán confirmó además que la crisis está generando cambios en los hábitos de vivienda: migración hacia zonas periféricas, regreso a hogares familiares y convivencia de varios grupos familiares en una misma vivienda.

“Hay otros que han vuelto a la casa de los padres. Familias enteras alquilando una sola vivienda. La problemática hoy es muy grave y uno de los factores más difíciles de asumir es el hacinamiento”, sostuvo.

Críticas a la informalidad y a los corredores inmobiliarios

Otro de los puntos abordados durante la entrevista fue el crecimiento de los alquileres informales, una situación que, según Bazán, deja aún más expuestos a los inquilinos.

“Una de las situaciones más difíciles es reconocer que no tenemos comprobantes, ni siquiera tenemos comprobantes porque todo se trabaja en negro”, explicó.

En ese contexto, apuntó contra los corredores inmobiliarios, a quienes acusó de contribuir a la falta de transparencia del sistema.

“Los corredores inmobiliarios son los cómplices de esta situación porque son los que te aumentan cada dos meses, cada tres meses, ajustándolo por encima de la inflación”, afirmó.

También cuestionó que algunos intermediarios no promuevan mecanismos formales de pago. “Son los mismos corredores que no quieren que le depositen, que no quieren que haya una cuenta corriente, un CBU donde nosotros podamos decir: ‘te pagamos por acá y tenemos el comprobante’”, señaló.

Contra la “uberización” de las profesiones

Finalmente, Bazán se refirió a la intención del Gobierno nacional de avanzar sobre regulaciones vinculadas a distintas profesiones y sostuvo que la desregulación también afecta a quienes tienen formación específica.

“No estamos de acuerdo con eliminar profesionales. Me parece que es necesario una persona que tenga el conocimiento ideal de lo que es un contrato de alquiler”, expresó.

En ese marco, utilizó el concepto de “uberización” para describir una tendencia que, según él, genera mayor precarización.

“Todo se está uberizando. Todo tiende a ser peor, a liberar el mercado, y el mercado no es responsable como un Estado”, concluyó.