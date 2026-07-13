El Hotel Provincial vuelve a licitación: concesión por 20 años, abrir en cuatro meses y un canon por $14.000.000

El Gobierno de San Juan volvió a poner en marcha el proceso para concesionar el Gran Hotel Provincial , uno de los inmuebles turísticos más emblemáticos de la provincia. A través de una nueva licitación pública, buscará adjudicar el uso y la explotación comercial del establecimiento por un plazo de 20 años , con la obligación de invertir en su recuperación, modernización y funcionamiento integral.

La demanda de los servicios públicos creció 2% interanual en abril, según el INDEC

Para encarar una obra eléctrica, Vicuña reunió a proveedores y subcontratistas del Gran San Juan

El llamado fue oficializado mediante el Decreto N.º 933-MTCyD-2026 y las ofertas se abrirán el próximo 24 de julio , a las 9, en la Sala de Licitaciones de la Secretaría de Hacienda y Finanzas, en el Centro Cívico.

De acuerdo con la publicación oficial del Portal de Compras Públicas de la Provincia, la licitación cuenta con un presupuesto oficial de $3.360 millones y un valor de pliego de $500.000. Las ofertas podrán presentarse hasta las 8:50 del mismo 24 de julio, diez minutos antes de la apertura de sobres.

La convocatoria llega luego de que el primer proceso licitatorio, realizado este año, quedara sin efecto al rechazarse las dos ofertas presentadas por incumplimientos en la documentación exigida. Ahora, el Ejecutivo vuelve a convocar a empresas interesadas en hacerse cargo de la operación del hotel.

El pliego establece un canon mínimo mensual de $14 millones , que será actualizado trimestralmente de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Las ofertas que propongan un monto inferior serán rechazadas automáticamente.

No obstante, el precio no será el único criterio para definir al adjudicatario. La comisión evaluadora también ponderará la experiencia de los oferentes en proyectos similares, su capacidad económica y financiera, la calidad de la propuesta técnica, el plan de inversiones y el beneficio social del proyecto.

La evaluación total distribuirá 100 puntos entre la capacidad del proponente, la propuesta técnica y el canon ofertado.

Reapertura en un plazo de cuatro meses

Uno de los principales compromisos que deberá asumir quien resulte adjudicatario será la rápida puesta en funcionamiento del establecimiento.

El pliego dispone que el hotel deberá abrir sus puertas dentro de los cuatro meses posteriores a la firma del contrato, mientras que las obras de reacondicionamiento y remodelación podrán extenderse por un plazo máximo de dos años.

Las obras deberán comenzar dentro de los 30 días corridos posteriores a la firma del contrato, de acuerdo con el cronograma de inversiones presentado por el adjudicatario.

Durante ese período deberán mantenerse operativas las 101 habitaciones del edificio, garantizando una categoría de tres estrellas o superior.

Además del servicio de alojamiento, el concesionario tendrá a su cargo la explotación integral del restaurante, el bar, los salones para eventos, la piscina, el gimnasio y el resto de las instalaciones del complejo.

Un proyecto integral de recuperación

La Provincia pretende que el futuro operador presente un proyecto que exceda la administración cotidiana del hotel.

Cada oferente deberá acompañar un plan de negocios, un proyecto arquitectónico, un cronograma de obras y un programa de inversiones que detalle las mejoras previstas en habitaciones, áreas comunes, cocina, lobby, estacionamiento, espacios recreativos y equipamiento.

También se priorizarán las propuestas que incorporen criterios de sustentabilidad, eficiencia energética y uso de energías limpias, con el objetivo de revalorizar uno de los principales patrimonios turísticos de San Juan.

La propuesta técnica tendrá un peso determinante en la adjudicación. Además del canon ofrecido, el Gobierno evaluará la capacidad financiera de los oferentes, sus antecedentes en el rubro hotelero, el monto de las inversiones comprometidas, el equipamiento previsto, el cronograma de ejecución de las obras y el impacto social del proyecto.

Incentivos para quienes inviertan

El pliego prevé un esquema de bonificaciones sobre el canon para el adjudicatario, condicionado al cumplimiento del plan de inversiones comprometido.

Si cumple con los porcentajes de ejecución previstos, durante los primeros seis meses abonará el 50% del canon; entre los meses 7 y 12 tendrá una reducción del 37,5%; entre los meses 13 y 18 del 25%; y entre los meses 19 y 24 del 12,5%. Desde el mes 25 deberá pagar el canon completo.

En caso de incumplir las inversiones comprometidas, el concesionario perderá el beneficio, deberá devolver los importes bonificados y podrá ser sancionado conforme a lo previsto en el contrato.

Un hotel con valor estratégico

Ubicado sobre avenida José Ignacio de la Roza, frente a la Plaza 25 de Mayo, el Gran Hotel Provincial fue construido en la década de 1960 y durante años fue el principal establecimiento hotelero de San Juan.

El edificio posee más de 7.500 metros cuadrados cubiertos, distribuidos en cinco niveles, con 101 habitaciones, restaurante, salones para eventos, piscina, gimnasio, estacionamiento y distintos espacios destinados a actividades turísticas y recreativas.