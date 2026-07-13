Paritaria docente en San Juan: vuelven a negociar con un rechazo confirmado

Son horas decisivas para la paritaria docente en San Juan que volverá a reunir este lunes 13 de julio, desde las 15 , al Gobierno provincial y a los gremios UDAP, UDA y AMET . El encuentro será decisivo: las organizaciones deberán responder la última propuesta salarial, mientras UDA ya anticipó que llevará un rechazo .

La reunión llega una semana después de una extensa negociación que comenzó a las 15.50 y terminó cerca de la 1 de la madrugada. Durante ese encuentro, el Ejecutivo mejoró su ofrecimiento inicial y los representantes sindicales resolvieron someterlo a la consideración de sus afiliados.

El ofrecimiento combina aumentos sobre el valor índice con modificaciones en diferentes componentes del salario docente. En concreto, contempla:

En el caso de los radios desfavorables, el porcentaje del Radio 4 pasaría del 95% al 100% ; el Radio 5, del 115% al 120% ; el Radio 6, del 135% al 140% ; y el Radio 7, del 155% al 160% .

La propuesta oficial se acercó a algunos de los planteos realizados por los sindicatos, aunque quedó por debajo de otros. Los gremios habían solicitado, entre otros puntos, una mejora del 22% en conectividad y diez puntos adicionales para el código E60 .

UDA llega a la paritaria con rechazo

UDA fue el primer gremio en comunicar públicamente su posición. La decisión surgió de una consulta que combinó asambleas presenciales con una votación digital en la que participaron más de 2.100 docentes. Según la organización, el 99,08% se pronunció en contra de aceptar la oferta.

El sindicato considera que el esquema no protege suficientemente el valor índice ni garantiza que los salarios conserven su poder adquisitivo frente a la inflación. También cuestiona que el ofrecimiento se extienda durante cuatro meses, ya que sus bases reclaman acuerdos con una vigencia máxima de tres meses.

Por esa razón, sus representantes llegarán al encuentro con el mandato de rechazar el planteo y solicitar una nueva propuesta salarial.

Qué deberán definir UDAP y AMET

El Gobierno y los gremios docentes vuelven a reunirse para definir el futuro de la propuesta salarial.

En las horas previas a la reunión, UDAP y AMET todavía no habían comunicado oficialmente el resultado de sus respectivas consultas. Sus respuestas serán determinantes para saber si existe la posibilidad de cerrar un acuerdo o si la negociación deberá pasar nuevamente a un cuarto intermedio.

La instancia de este lunes no parte de cero. El Gobierno ya había modificado el ofrecimiento inicial después de los reclamos sindicales y de una negociación de más de nueve horas, por lo que la expectativa está puesta en la decisión que llevarán las bases de cada organización.

El argumento del Gobierno

Desde el Ejecutivo provincial sostienen que el esfuerzo salarial debe analizarse dentro de un escenario de menores recursos. El secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, afirmó que San Juan fue la provincia que más incrementó el salario docente durante el primer semestre y aseguró que pasó del penúltimo al séptimo lugar del ranking nacional.

El funcionario vinculó las limitaciones financieras con una caída del 14% en la recaudación nacional, que repercute sobre los fondos de coparticipación. También señaló que la Provincia implementó medidas de austeridad, entre ellas una reducción del 30% de la planta política.

La respuesta conjunta o dividida de los tres gremios marcará el próximo paso de una discusión salarial que continuará abierta en caso de no existir consenso.