El dólar bajó por segundo día y borró toda la suba que acumulaba en julio: a cuánto cerró en San Juan

El monto operado en el segmento de contado de la rueda mayorista sumó este lunes USD 497,9 millones, con un dólar que cedió seis pesos o 0,4%, a $1.482, el monto más bajo desde el 30 de junio.

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El tipo de cambio oficial redujo así a solo 27 pesos o 1,9% el ascenso en lo que va de 2026 . El Banco Central fijo el techo de sus bandas cambiarias en los $1.822,74, límite que dejó al dólar mayorista a 340,74 pesos o 23% de margen de alza dentro de los objetivos oficiales. Además, se trata la brecha más amplia desde el 18 de junio último.

El dólar al público cedió cinco pesos o 0,3%, a $1.505 para la venta en el Banco Nación, mientras que el dólar blue exhibió un rebote de 15 pesos o 1,1%, a $1.525 pesos. En San Juan cerrpi a

El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.508,83 para la venta y $1.457,27 para la compra.

El dólar blue cerró a $1.500 para la compra y a $1.520 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. En tanto que en San Juan cerró en $1.460 para la compra y $1.560 para la venta.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 13 de julio

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.482 para la venta.

El dólar retrocedió en el inicio de la semana y la brecha con el techo de la banda es la más alta en casi un mes

Dólar blue hoy: a cuánto opera este lunes 13 de julio

Valor del CCL hoy, lunes 13 de julio

El dólar CCL cerró a $1.568,49 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.8%.

Valor del dólar MEP hoy, lunes 13 de julio

El dólar MEP cerró a $1.520,04 y la brecha con el dólar oficial es de 2.6%.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 13 de julio

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.963.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 13 de julio

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.561, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 13 de julio

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s61.945, según Binance.