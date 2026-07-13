    • 13 de julio de 2026 - 17:24

    El dólar bajó por segundo día y borró toda la suba que acumulaba en julio: a cuánto cerró en San Juan

    El mayorista cedió a $1.482, el mismo precio del 30 de junio, y al público en el Banco Nación cedió a $1.505 para la venta

    dolar
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El monto operado en el segmento de contado de la rueda mayorista sumó este lunes USD 497,9 millones, con un dólar que cedió seis pesos o 0,4%, a $1.482, el monto más bajo desde el 30 de junio.

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    El tipo de cambio oficial redujo así a solo 27 pesos o 1,9% el ascenso en lo que va de 2026. El Banco Central fijo el techo de sus bandas cambiarias en los $1.822,74, límite que dejó al dólar mayorista a 340,74 pesos o 23% de margen de alza dentro de los objetivos oficiales. Además, se trata la brecha más amplia desde el 18 de junio último.

    El dólar al público cedió cinco pesos o 0,3%, a $1.505 para la venta en el Banco Nación, mientras que el dólar blue exhibió un rebote de 15 pesos o 1,1%, a $1.525 pesos. En San Juan cerrpi a

    El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.508,83 para la venta y $1.457,27 para la compra.

    El dólar blue cerró a $1.500 para la compra y a $1.520 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. En tanto que en San Juan cerró en $1.460 para la compra y $1.560 para la venta.

    A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 13 de julio

    En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.482 para la venta.

    El dólar retrocedió en el inicio de la semana y la brecha con el techo de la banda es la más alta en casi un mes

    Dólar blue hoy: a cuánto opera este lunes 13 de julio

    Valor del CCL hoy, lunes 13 de julio

    El dólar CCL cerró a $1.568,49 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.8%.

    Valor del dólar MEP hoy, lunes 13 de julio

    El dólar MEP cerró a $1.520,04 y la brecha con el dólar oficial es de 2.6%.

    Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 13 de julio

    El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.963.

    Cotización del dólar cripto hoy, lunes 13 de julio

    El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.561, según Bitso.

    Valor de Bitcoin hoy, lunes 13 de julio

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