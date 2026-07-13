Para encarar una obra eléctrica, Vicuña reunió a proveedores y subcontratistas del Gran San Juan

Vicuña está cerca de iniciar otra obra para la que será la mina de cobre más grande del país y retomó las rondas de negocios entre los postulantes y empresas locales. Es la primera vez que hacen uno de estos encuentros en el Gran San Juan , ya que los dos anteriores se hicieron en Iglesia.

El EPRE explicó ante intendentes y cámaras empresarias la postura de San Juan ante la solicitud de Vicuña por la línea de 500 kV

Las reuniones son entre quienes están compitiendo en la licitación para las obras y empresas que pueden prestarles servicios. De esta manera, buscan que en las propuestas haya más subcontratistas de las localidades que puedan prestar servicios o venderles bienes. Estos acuerdos se tienen en cuenta a la hora de elegir a los ganadores.

Las rondas fueron previas a la adjudicación de una obra eléctrica, que incluye redes internas de media y baja tensión, las primeras de 33 kV. Estas líneas, que no son parte del proyecto de extra alta tensión de 500 kV que está revisando el ENReGe , servirá para el suministro eléctrico del nuevo campamento Vicuña y otros sectores operativos.

El tendido nuevo tendrá alrededor de 75 km de extensión y servirá para las tareas de obras tempranas y construcción, además de alimentar la actividad que ya está en funcionamiento en el sitio. Desde la empresa minera no detallaron el valor total que tendrá la obra.

Debido a que se trata de una infraestructura eléctrica, requieren de proveedores especializados, p or lo que decidieron buscar parte de la cadena de valor también en el Gran San Juan.

Rondas de negocios para la cadena de valor

Es la tercera vez que Vicuña realiza las reuniones entre quienes están compitiendo y empresas locales. Las dos veces anteriores fueron cuando licitaron los tramos nuevos del Corredor Norte y a la hora de encontrar un proveedor de los servicios de hotelería y gastronomía.

Estos encuentros permiten que empresas que no pueden participar de la licitación de forma directa, porque no son del mismo rubro o no tienen la escala, puedan ofrecer sus capacidades a quienes sí buscan quedarse con los contratos de las obras tempranas o los servicios que requerirá la firma.

Las dos veces anteriores en las que aplicaron este sistema se hicieron en la comunidad de Iglesia, ya que esperaban encontrar los servicios en la localidad de influencia directa. Para esta ocasión el encuentro se dividió en dos reuniones, la primera en el Hotel Viñas del Sol en Santa Lucía y una segunda que será en el nodo turístico de Tudcum en el departamento del Norte.

Desde la empresa aseguraron que el interés de las posibles subcontratistas superó las expectativas. Habían organizado en una primera instancia 50 cupos por cada uno de los encuentros, pero tuvieron que ampliar los lugares a 80 ya que tuvieron más de 500 inscriptos en total.

En cuanto a las empresas que están compitiendo en la licitación, hay 7 ofertas según confirmaron desde la minera. Con estas firmas es que los proveedores del Gran San Juan y de Iglesia tendrán oportunidad de hablar para poner a disposición sus capacidades.

Para los que están buscando quedarse con la obra eléctrica estos encuentros también son clave porque una vez que están compitiendo, uno de los tres factores para ganar o perder la licitación tiene que ver con que impacten en otras empresas sanjuaninas, tanto dentro como fuera de Iglesia. Los otros dos criterios son la capacidad técnica y la oferta económica que realicen a la hora de presentarse en la licitación.

Los rubros que buscaron para la reunión

La convocatoria para incorporarse a las reuniones estuvo vigente hasta el 8 de julio, a través de un link que la empresa puso a disposición en la página. Ahí también detallaron cuáles eran los rubros que buscaban para que se sentaran a dialogar con los participantes de la licitación.

En el detalle sumaron firmas que se dediquen al alquiler de oficinas móviles, ferreterías industriales, materiales eléctricos industriales, servicios de ingeniería, alquiler de grupos electrógenos en cantidad, alquiler de camionetas, alquiler de baños móviles, alquiler de transporte de cargas y transporte de personal, indumentaria de trabajo y elementos de protección personal, consultoría de higiene y seguridad,y servicio de grúas.

Uno de los requisitos que tenían las empresas que querían participar era tener documentación vigente en el sistema Achilles. Este es un portal donde deben incorporar documentación y que es obligatorio.

Este proceso de inscripción dentro de la web también requirió por parte de la minera hacer charlas de capacitación tanto en el Gran San Juan como en los departamentos cercanos al proyecto, Iglesia y Jáchal. La empresa digital que brinda el servicio también incorporó canales de consulta y en la última reunión que hicieron en Capital pidieron a todos los interesados en trabajar con Vicuña que se inscriban y avancen con la incorporación de datos antes de que inicien las licitaciones, para tener ese requisito al día.