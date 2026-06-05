Vicuña: una empresa china junto a una santafesina construirán uno de los campamentos

Vicuña cerró una de las licitaciones que tiene previstas para este 2026 y la UTE ganadora está compuesta por una firma china asociada a una santafesina . Esto contrastó con otros procesos que venía haciendo la minera en los últimos meses, donde predominaba la participación local entre las proveedoras seleccionadas.

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Los dos últimos grandes contratos de obras tempranas y servicios para el proyecto fueron la de fases del camino , donde ganó la UTE Semisa-Terusi, la sanjuanina Zlato que se quedó con el mantenimiento del camino y el servicio de hotelería y gastronomía que obtuvo la firma calingastina Caterwest.

En cambio en esta última adjudicación, que fue por la construcción de una de las fases del campamento, por 2.000 camas, lo que incluye también la infraestructura anexa, no hubo componentes sanjuaninos. La ganadora de la competencia de precio s fue PowerChina, instalada en Argentina desde 2016, que se asoció con la firma RAFA SA, de Santa Fe.

Si bien los capitales serán de afuera, adelantaron que parte del contrato incluye la obligación de que la UTE contrate personal sanjuanino y apoye a la cadena de valor local, contemplando oportunidades para contratistas y proveedores.

Que esta vez no haya una participación sanjuanina despertó críticas desde algunas cámaras de proveedores , porque había alternativas locales entre los que compulsaron, señalando que no podían competir con los precios de la firma asiática. La minera, en cambio, argumentó que durante el proceso t uvieron en cuenta las capacidades técnicas de las dos ganadoras de la licitación.

La primera licitación de varias para campamentos

Vicuña no anunció todavía el inicio de la construcción a toda velocidad de su mina, pero en los últimos meses mostró avances clave. Esto muestra también la licitación que terminó ganando la UTE de PowerChina y RAFA.

Es que iniciarán las obras vinculadas a ampliar el campamento más grande que hay en el sitio de alta cordillera. Según confirmaron, PowerChina, que está en Argentina de 2016 y participó en desarrollos de proyectos de infraestructura y energía, estará a cargo de la gestión integral del proyecto.

A su vez, Beijing Chengdong se hará cargo de la fabricación de módulos habitacionales, mientras que la empresa santafesina hará los movimientos de suelo, fundaciones, montaje, instalaciones y otras obras de sitio. Desde Vicuña resaltaron que habían presentado una propuesta que fue “la que mejor respondió a los requerimientos técnicos, de ejecución, seguridad, plazo y costo definidos para una infraestructura de esta escala y complejidad”.

Pero estas tareas no serán las unicas que deberá hacer la minera en el corto plazo para generar espacios para sus trabajadores. La UTE solo recibió contrato para una ampliación del 25% del campamento final y está previsto que pronto se disparen nuevos procesos licitatorios para las siguientes etapas, además de que están por adjudicar la construcción de 3 campamentos para el personal que construirá el corredor Norte.

Todas estas obras son parte de las que ya tenía planificada la minera para este año, cuando tiene previsto el desembolso de más de 800 millones de dólares en obras tempranas para poner en marcha el gigante. Esto incluso antes de que obtengan el acceso al RIGI, que sigue siendo evaluado, o desde Canadá firmen la decisión final de inversión.

Cuatro licitaciones de tres para empresas sanjuaninas

Si bien la minera tiene una gran cantidad de contratos de pequeña y mediana escala que se abren continuamente, hubo cuatro licitaciones de importancia en el último año y de estas tres tuvieron ganadores sanjuaninos.

La primera gran licitación que quedó para capitales locales fue la adjudicación del mantenimiento del camino a Josemaría para la empresa sanjuanina Zlato. Esta es parte del Grupo Dumandzic, íntegramente local, que se hizo cargo del tramo del camino que va desde Angualasto hasta La Majadita.

La segunda fue la que se adjudicó en julio de 2025, cuando otorgaron la obra de dos tramos del Corredor Norte, el principal acceso de la mina y clave para la construcción de la línea de 50 KV, a la UTE que conformaron Semisa, de San Luis, y Terusi, empresa sanjuanina. Este proceso no terminó en los mejores términos, ya que en abril de este año dieron de baja el contrato por falta de cumplimiento de plazos.

En diciembre de 2025 hubo otro proceso licitatorio clave, donde había competencia de empresas internacionales, nacionales y locales y la terminó ganando una sanjuanina. Se trata del servicio de hotelería y gastronomía, que obtuvo Caterwest, de la familia Ossa de Calingasta, que tiene larga experiencia en el servicio a campamentos mineros.