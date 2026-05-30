Cómo es la plataforma de proveedores de Vicuña, que incentiva las buenas prácticas en pymes

Achilles, una multinacional que se encarga de vincular proveedores con empresas como las mineras, está trabajando junto a proveedores sanjuaninos que buscan ingresar a Vicuña. Esta empresa, que tiene raíz sanjuanina porque adquirió la startup local Infocontrol, mostró cómo es el proceso de ingreso y actualización de datos, que desde diciembre es una condición para participar en licitaciones para el proyecto de BHP y Lundin.

Este viernes 29 se dio la décima charla en la que desde la firma tecnológica capacitaron a empresas locales que quieren trabajar con la minera. Esta fue en el Gran San Juan, pero replican la metodología online y también presencial en las comunidades cercanas al proyecto, como Jáchal e Iglesia.

El encargado de dar la capacitación, Víctor Esteve, director de Minería de Achilles, habló con DIARIO DE CUYO y explicó que además suman instancias de ayuda directa a los interesados. El objetivo es que se incorporen la mayor cantidad de prestadores de bienes y servicios, ya que si no están dentro del sistema no podrán competir en las licitaciones.

El referente dijo que empezaron en diciembre a incorporar firmas y monotributistas al sistema y que en estos meses son miles los que se han incorporado. “La gran mayoría son de San Juan, pero hay de toda Argentina y también de otros países”, señaló.

El sistema permite que todos los interesados completen los mismos datos y eso hace que haya criterios comunes (aunque no todos sean obligatorios) para crear perfiles. Esto genera un beneficio extra para los locales: les permite saber qué mejoras pueden sumar a sus esquemas que la minera está mirando.

Así, dentro del sistema algunos de los puntos que deben contestar es si tienen certificación de normas internacionales, sus políticas ambientales o de género, mediciones de huella de carbono y otros criterios de excelencia. No todos los requisitos se aplican a todas las empresas de la misma forma. Por ejemplo, explicó, un estudio de abogados no tiene la misma urgencia por medir su huella de carbono que un transportista grande.

“Si bien no todos son exigidos para todos y en todas las instancias, no son criterios caprichosos, sino la forma en la que la cadena de valor puede mejorar, porque así como se evalúa que una minera sea segura, limpia y socialmente responsable, su cadena de valor debe cumplir también con estos estándares”, explicó.

De esta manera, tener un perfil conociendo qué cosas valor en sus proveedores la minera le permite a los locales poder planificar y desarrollarse para cuando sí sea obligatorio. Incluso, explicó Esteve, existen posibilidades de acompañar en estas mejoras a los que están ya vinculados con la minera.

Capacitaciones para que puedan ingresar

Achilles decidió iniciar una campaña de trabajo directa con los empresarios sanjuaninos para que puedan ponerse a tono con los criterios de Vicuña. Cuentan con medios de conexión, las charlas que hacen una o dos veces al mes presenciales y un equipo sanjuanino que “conoce el territorio”, que es el que estaba originalmente en Infocontrol.

Esteve explicó que la plataforma permite crear un perfil que hace “visible a los proveedores para Vicuña en el momento en el que se crean las demandas e iniciar las licitaciones”. Este puede ser actualizado y contiene información legal, financiera y de políticas empresariales.

La primera carga de datos, dijo, puede ser compleja, según la disponibilidad de documentos de las proveedoras. “No existe un patrón fijo sobre qué tipo de empresa se adapta más rápido, se han registrado casos de monotributistas en áreas de influencia que completan todo en uno o dos días y multinacionales a las que les toma 15 días”, detalló.

En la actualidad hay más de 2.000 empresas en el registro, aunque durante la capacitación aseguraron que hay un grupo grande que no logró terminarlo y a ellos apuntas con capacitaciones y ayuda directa del equipo. Entre los desafíos que encontraron está la comunicación “muchas empresas no tienen sus datos de contacto actualizados o no ven los correos, lo que dificulta el seguimiento”, contó.

Este proceso cercano es clave. Entre los puntos que remarcaron en la charla a proveedores está que muchas veces “el pedido de acelerar la carga de documentos significa también que se están acelerando y acercando licitaciones”, explicó.

En el futuro seguirán trabajando con la política de puertas abiertas y podrían, además, trabajar de cerca con entidades bancarias para potenciar y mejorar las pymes. Incluso los datos del sistema podrían ayudar a generar información sobre la madurez de la cadena de valor sanjuanina.