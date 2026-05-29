El primer desarrollo inmobiliario vinculado a la minería es una realidad en San Juan: ubicación, plazos y lo que se sabe hasta el momento

A inicios de enero DIARIO DE CUYO compartía una preocupación del Colegio de Corredores Inmobiliarios que con el paso de los meses fue en aumento. Sucede que con el arribo de personal vinculado a los proyectos mineros que comenzarán a desarrollarse en San Juan desde el sector comenzaron a detectar una demanda creciente con solicitudes puntuales que no se puede cubrir en su totalidad. En ese contexto comenzó a circular la posibilidad del arribo de desarrolladores inmobiliarios para invertir y construir en la provincia. Esa posibilidad es una realidad que se concretará el próximo mes.

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En diálogo exclusivo con este medio, Javier Ochacovsky, socio fundador de Ocha Desarrollos Inmobiliarios , una empresa de Buenos Aires, confirmó que desde hace un año y medio vienen estudiando el mercado provincial y están pronto a instalarse en San Juan con una propuesta más que atractiva e innovadora. En torno a lo que se sabe hasta el momento, sería la única empresa foránea que está pronto a realizar una inversión más que importante en la previa a lo que será el boom minero.

El anticipo se dio en el marco del Congreso de la FIRA Joven que se está realizando en la provincia, en el que DIARIO DE CUYO es Media Partner.

Si bien la empresa tiene la mayor parte de sus proyectos concentrados en Buenos Aires, la primera acción fuera fue en Neuquén Capital, donde adquirieron un terreno de 10.000 metros cuadrados para la construcción de un apart hotel. Luego de ello siguieron con las negociaciones en San Juan, ya que, de no mediar contratiempos, la adquisición del terreno que tienen a la vista se daría en junio, es decir, el próximo mes.

“La compra de nuestra primera será en Santa Lucía, donde proyectamos realizar un barrio privado para mandos medios y altos de las mineras”, confirmó Ochacovsky.

Y continuó: “La búsqueda de nuevas plazas va por el lado de detectar oportunidades de negocio. Hoy San Juan tiene la minería de cobre y todo lo que se viene proyectando para el 2027, que puede ser un boom histórico para el país. Hace un año que sabe lo que se está viniendo para San Juan y por eso tomamos la decisión de tener un porfolio diversificado. No dejamos de lado las obras que nos dan una rentabilidad estimada, como Palermo, Belgrano, Núñez; pero también dentro de nuestra cartera de inversión queremos tener proyectos de zonas que vemos con una proyección al alza importante, como es San Juan”.

La decisión de instalarse en Santa Lucía no es azar. Detrás hubo todo un estudio del entorno, de los servicios presentes y de cómo el barrio privado se puede complementar con otras demandas que están surgiendo desde los jerárquicos de empresas mineras.

En ese contexto, el empresario de Buenos Aires destacó que en el departamento del este del Gran San Juan se encuentra el único campo de golf de la provincia y el reconocido club San Juan Rugby, además de contar con un colegio bilingüe con metodología Montessori. “Santa Lucía se proyecta como zona preferida para este modelo”, remarcó.

El master plan que Ocha busca desarrollar en San Juan y el interés de otros desarrolladores

El barrio privado es solo el primer paso de un proyecto mayor que sin duda elevará la categoría inmobiliaria de la provincia. Entendiendo que hay requerimientos y demandas provenientes de la minería que San Juan hoy no puede cubrir al 100%, desde la empresa no descartan concretar otros proyectos una vez que esté finalizado el barrio privado.

En ese sentido se analiza la construcción a posteriori de un apart hotel y un edificio con oficinas, pero son proyectos en estudios, ya que la intención es iniciar lo más pronto posible con la construcción del barrio.

El boom minero es un tema que está generando grandes expectativas en distintas actividades económicas tanto de San Juan como a nivel nacional e internacional. En materia inmobiliaria también hay inquietudes e intenciones de inversión, pero las mismas no se concretan. Ante este escenario, Ochacovsky comentó que en febrero, cuando se aprobó el RIGI de Vucuña, varios de sus colegas que estaban al tanto de las intensiones de invertir en San Juan trasladaron consultas, preguntaron por condiciones y manifestaron interés, hasta incluso ver la posibilidad de establecer alianzas para ser parte del proyecto de la empresa.

Sin embargo, al menos en torno a la información que maneja, pese a la recomendación que les realizó de que conozcan la provincia, no ha detectado movimiento de desarrolladores que estén visitando y recorriendo San Juan para ijnteriorizarse sobre sus posibilidades.

“Lo mejor que le puede pasar al mercado sanjuanino es que haya competencia de libre mercado, que vengan todos nuestros colegas, se pongan a hacer oficinas, hoteles, canchas de futbol, de pádel. Es momento de hacer”, enfatizó.

Los tiempos estimados del proyecto de Ocha en San Juan

Con un estudio de mercado que supera los 12 meses, y con varios viajes encima para conocer la provincia, la empresa de capitales bonaerenses apunta a dar el primer paso de un proyecto más que ambicioso, y es la compra del terreno donde se levantará el barrio privado.

Mientras se avanza con la habilitación municipal se proyecta la compra del lote en junio y durante los primeros meses del 2027 se comenzará con los primeros trabajos en terreno, que sería la urbanización.

Previamente, entre agosto y septiembre se hará el lanzamiento al público para una primera tapa de venta.

Lo positivo del proyecto es que se apunta a toma de mano de obra local. En ese sentido, el empresario aseguró que “la idea de la empresa es armar una oficina local. Manejarlo todo estrictamente con gente de San Juan. Tenemos que generar empleo acá y que apuntar al mercado local. Entonces, la constructora es local, el proyecto es local, la arquitectura es local. Lo único que vamos a hacer desde Buenos Aires es administrar. Esa es la idea de la empresa”.

Con este anticipo, el arribo de inversiones vinculadas a la minería es una realidad en San Juan. Mientras algunos empresarios se encuentran expectantes, esperando que el boom suceda y que con ello se ofrezca una mayor seguridad financiera, manejando márgenes mínimos de pérdida, otros ya están haciendo pie en la provincia, dejando de lado la especulación y pasando a la acción.