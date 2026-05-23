Minería y real estate: hay expectativas por la construcción de nuevos proyectos inmobiliarios de categoría en San Juan

Desde hace meses el Colegio de Corredores Inmobiliarios viene exhibiendo una realidad que está vinculada al boom minero. Sucede que desde las empresas detrás de los grandes proyectos hay una demanda de viviendas e inmuebles que supera la oferta local existente. Con una proyección de actividad minera activa por largos años, la provincia se ha vuelto en un interesante polo de inversión, o al menos así lo vienen registrando desde el sector.

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En ese contexto se viene registrando un llamativo interés de parte de desarrolladores inmobiliarios tanto locales como de otras provincias que por estas horas analizan la posibilidad de construir nuevas viviendas en la provincia, ya sea complejo de departamentos como casas para uso familiar. No solo se han dado consultas de manera extraoficial, sino que también se han registrado consultas sobre terrenos, costos, servicios disponibles y otros aspectos que se consideran previo al inicio de una construcción.

Sobre este punto, Esteban Costela, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de San Juan aseguró que reciben permanentemente llamados de colegas y representantes de empresas vinculados al rubro de otras provincias con inquietudes sobre posibilidades de inversión. Sin embargo, fue cauto en torno a lo que generan estas noticias en el sector. “No hay nada específico. Tenemos que bajar las expectativas porque estamos hablando de algo que todavía no pasa. Hay gente que cree que va a vender su inmueble y se va a salvar para toda la vida. Hay que manejar las expectativas”, subrayó.

Sin confirmación oficial por el momento, quienes estarían estudiando la viabilidad de construir en San Juan son el grupo Ocha Desarrolladores Inmobiliarios, de Buenos Aires, que se caracterizan por ejecutar proyectos de altos estándares de calidad, sustentabilidad, innovación y modernidad; el Grupo ECIPSA, con sede en Córdoba (con varios emprendimientos arraigados en San Juan), que destaca por tener foco en el desarrollo regional; y DUMUM Desarrollador Inmobiliario de Santa Fe, una empresa joven con más de 15 años de experiencia en el mercado inmobiliario de Rosario y alrededores. A ellos se suman las empresas locales EMEVE Construcciones y PM Inversiones Inmobiliarias.

La posibilidad del inicio de proyectos inmobiliarios en la provincia también ha llegado hasta la UOCRA. Así lo confirmó ante la consulta de este medio Alberto Tovares, secretario adjunto del gremio, quien señaló que han tomado contacto con rumores sobre consultas en torno a terrenos, pero por el momento solo son eso, rumores.

Nuevos proyectos inmobiliarios y su triple impacto económico en San Juan

Que se instalen nuevas empresas en la provincia o que las locales apunten al desarrollo de proyectos inmobiliarios es más que positivo para la economía de San Juan. Así lo analizó Costela al destacar el triple impacto:

Tributario: Si se instalan empresas nuevas en San Juan, sea como S.A (Sociedad Anónima) o S.R.L (Sociedad de Responsabilidad Limitada) estarán tributando en la provincia. “Hay empresas que están consultando para comprar alguna empresa ya conformada que esté bien en números. De todas maneras, se genera un impacto fiscal”, destacó el profesional.

Si se instalan empresas nuevas en San Juan, sea como S.A (Sociedad Anónima) o S.R.L (Sociedad de Responsabilidad Limitada) estarán tributando en la provincia. “Hay empresas que están consultando para comprar alguna empresa ya conformada que esté bien en números. De todas maneras, se genera un impacto fiscal”, destacó el profesional. Laboral: Que se ejecuten nuevos proyectos inmobiliarios se traduce en obras de construcción, lo que implica no solo la adquisición de materiales en la provincia, sino también una mayor demanda en mano de obra local, siempre y cuando sea calificada y compita en precio.

Que se ejecuten nuevos proyectos inmobiliarios se traduce en obras de construcción, lo que implica no solo la adquisición de materiales en la provincia, sino también una mayor demanda en mano de obra local, siempre y cuando sea calificada y compita en precio. Desarrollo: El efecto “derrame” que se espera se de con la actividad minera es precisamente lo que puede sucede con el desarrollo inmobiliario, ya que lógicamente quienes se empleen tendrán un ingreso diferente al que tienen actualmente, el cual será volcado al circuito comercial de la provincia.

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Celeridad en los tiempos administrativos, lo que se aborda en la previa

Costela explicó que en promedio, sin mediar contratiempos y dependiendo de la envergadura del proyecto inmobiliario, el mismo puede demorar un año en su construcción, y otro año más en habilitaciones y aprobaciones. “Es ahí en donde estamos trabajando mucho para diagramar la parte de las habilitaciones para que no se dilaten los tiempos”, destacó el profesional.

Como presidente de la institución, se han iniciado acciones con organismos gubernamentales para analizar las distintas opciones disponibles para acortar los tiempos y lograr que los periodos entre la construcción y la puesta en funcionamiento del lugar no demore demasiado.

“Contamos con zonas en Capital, Rivadavia y Santa Lucía donde hay terrenos para el desarrollo inmobiliario. No hay mucho, pero hay. Hay constructoras que han visto el déficit y están interesadas en construir viviendas, y nosotros tenemos que apuntar a colaborar a que eso se concrete”, finalizó Esteban Costela.

Congreso FIRA Jóven y una mesa con desarrolladores inmobiliarios

El Congreso Nacional FIRA Joven "Nueva generación inmobiliaria" se desarrollará el 28 y 29 de mayo en el Auditorio Eloy Camus. El evento, del que DIARIO DE CUYO es Media Partner, reunirá a empresarios, desarrolladores, cámaras y referentes mineros de todo el país, donde el impulso del desarrollo minero y la llegada de desarrolladores inmobiliarios serán parte de los puntos centrales del encuentro. La actividad es organizada por el Colegio Público de Corredores Inmobiliarios de San Juan junto a la Federación Inmobiliaria de la República Argentina, con apoyo del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación.

La expectativa de los organizadores supera las 200 personas entre asistentes locales y visitantes de distintas provincias, una cifra que duplica las previsiones iniciales y que consolida al congreso como uno de los encuentros federales más importantes del rubro. Córdoba, Misiones, Santiago del Estero, Mendoza, Santa Fe, Buenos Aires, Catamarca, Tucumán y Chaco son las provincias que ya confirmaron su asistencia a San Juan.

En ese contexto las desarrolladoras inmobiliarias interesadas en invertir serán parte del evento, al igual que importantes referentes de la Cámara Minera de San Juan, el proyecto Los Azules, CASEMI y el proyecto Altar.