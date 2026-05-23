Fresco, estable y sin lluvias: así estará el tiempo en San Juan este sábado 23 de mayo

El otoño se hará sentir este sábado en San Juan con una jornada fría durante la mañana y temperaturas agradables por la tarde. Según el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, el día estará fresco, se presentará con cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de precipitaciones, ideal para actividades al aire libre.

La temperatura mínima rondará entre los 1° y 4°, mientras que la máxima alcanzará los 16°. Durante la mañana se espera un ambiente frío, con el correr de la tarde, el tiempo se tornará más templado y agradable.

En cuanto al viento, se prevén intensidades moderadas, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 25 kilómetros por hora, predominando desde el sector sur y sudeste hacia la tarde y la noche.

El panorama para el fin de semana será estable, con condiciones similares también para el domingo, manteniendo mañanas frías y tardes templadas en toda la provincia. Para el domingo se espera una máxima de 17°C, mientras que para el lunes, feriado nacional, la máxima alcanzará los 18°C.

Pronóstico del tiempo en San Juan: aaaaaaaaa Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.