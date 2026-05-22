Histórico: el Servicio Penitenciario Provincial forma su primera banda de música y se prepara para el debut

El Servicio Penitenciario Provincial (SPP) está cada vez más cerca de concretar un anhelo de larga data: la formación de su propia banda de música . En una jornada cargada de emoción, la institución recibió este jueves 21 de mayo instrumentos donados por la Banda de Música de la Policía , un gesto que impulsa el equipamiento de este nuevo cuerpo artístico.

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La banda, creada oficialmente por resolución el 1 de octubre de 2025, transita actualmente una intensa etapa de formación y capacitación. Su debut oficial ya tiene fecha confirmada: será el próximo 16 de julio , en el marco del acto central por la conmemoración del Día del Penitenciario, tras casi dos años de rigurosa preparación teórica y práctica.

La licenciada Florencia Rubio , coordinadora de la Academia de Formación e Investigación del SPP, destacó el profundo impacto que tiene esta iniciativa puertas adentro y afuera de la institución.

La Banda de Música de la Policía de San Juan donó instrumentos a la futura Banda de Música del Servicio Penitenciario Provincial.

"Es la primera vez que el Servicio Penitenciario conforma una banda de música. Para nosotros es un hito muy importante porque representa no sólo un factor motivacional para el personal, sino que promueve la disciplina, el trabajo en equipo, la formación artística y, sobre todo, el sentido de pertenencia que favorece aún más la identidad institucional", explicó Rubio.

La mayoría de los integrantes de la nueva banda pertenece al personal de Seguridad del Servicio Penitenciario Provincial.

Lejos de ser un grupo informal de aficionados, la agrupación cuenta con una estructura curricular y metodologías de trabajo específicas coordinadas por la Academia. El plan de estudios está dividido en módulos que abarcan:

Teoría musical.

Prácticas de instrumentos y repertorio.

Técnicas y prácticas de desfile.

Los ensayos y capacitaciones se realizan dos veces por semana y están a cargo de un coordinador y tres formadores de amplia trayectoria, pertenecientes al personal retirado de las bandas de la Policía de San Juan y de la Armada Argentina.

Romper prejuicios y acercarse a la comunidad

Actualmente, la banda está integrada por 21 miembros, en su mayoría músicos y personal de seguridad de la Fuerza. Esta conformación mixta es uno de los puntos que más entusiasma a las autoridades, ya que permite visibilizar una faceta humana y artística de los efectivos que habitualmente queda reservada detrás de los muros. "Pasar de estar con el uniforme gris a tocar música es muy emotivo", señalaron desde la institución.

El proyecto cuenta con su propio reglamento interno, un uniforme específico diseñado para las presentaciones, un coordinador general y un director musical, lo que denota el carácter estructurado y profesional de la banda.

Más allá de los actos protocolares internos, el gran objetivo de la banda es la proyección sociocomunitaria. Una vez consolidados, planean participar activamente en actos escolares y eventos culturales, replicando el rol que cumplen las bandas de otras fuerzas de seguridad. "Es una forma de acercamiento con la comunidad para romper con los prejuicios", enfatizó la licenciada Rubio.

banda2 Los integrantes de la nueva banda de música hicieron una demostración con los instrumentos recibidos en donación.

Solidaridad entre fuerzas: la donación de instrumentos

Hasta el momento, los ensayos se venían sosteniendo gracias a los instrumentos particulares que aportaban los propios efectivos. Sin embargo, el encuentro de este jueves con la Banda de Música de la Policía de San Juan marcó un antes y un después.

La entrega de los instrumentos donados, algunos de los cuales serán puestos a punto de inmediato, incluyó una demostración en vivo por parte de los integrantes de la nueva banda del SPP, dejando en claro el notable avance técnico que han logrado desde el año pasado y el clima de enorme expectativa que se vive de cara al histórico debut de julio.