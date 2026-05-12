    • 12 de mayo de 2026 - 13:44

    Vuelve al Penal de Chimbas: atraparon un sujeto que tenía pedido de captura en la Villa Manuelita

    El detenido de apellido Brizuela tenía pedido de captura por robo y violación de domicilio. Volverá al Servicio Penitenciario Provincial.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Personal policial detuvo en Santa Lucía a un hombre que era intensamente buscado por la Justicia por delitos contra la propiedad. Se trata de un sujeto de apellido Brizuela, quien deberá cumplir una condena de 10 años de prisión en el Servicio Penitenciario Provincial.

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    El procedimiento se realizó en Villa Manuelita, mientras efectivos llevaban adelante tareas investigativas en la zona. En ese contexto, identificaron al hombre, quien registraba antecedentes vinculados a hechos de robo.

    Al verificar sus datos en los sistemas judiciales y policiales, constataron que sobre Brizuela pesaba un pedido de captura vigente por los delitos de robo y violación de domicilio.

    Tras dar intervención al Juzgado de Ejecución Penal, se ordenó su detención y posterior traslado al Servicio Penitenciario Provincial.

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