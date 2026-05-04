    • 4 de mayo de 2026 - 09:40

    Un interno del Penal de Chimbas fue apuñalado y tuvo que ser hospitalizado

    La víctima recibió al menos dos heridas punzantes y sufrió un neumotórax.

    Penal de Chimbas.

    Penal de Chimbas.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un brutal ataque se registró en el interior del Servicio Penitenciario de San Juan, donde un interno de 36 años resultó gravemente herido tras ser apuñalado con un arma blanca por otros reclusos.

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    El hecho ocurrió en el pabellón 12, sector 1, durante la tarde del sábado 3 de mayo. Según informaron fuentes policiales, la víctima, identificada como Emanuel Esteban Quiroga, fue trasladada de urgencia al Hospital Rawson con dos heridas punzantes en la zona torácica.

    Los primeros reportes indicaban que había sido agredido por otro interno, pero posteriormente el propio damnificado declaró que el ataque fue perpetrado por al menos seis personas. De acuerdo a su testimonio, uno de ellos le asestó dos puñaladas —una en la espalda y otra en el pecho— mientras que otro lo golpeó en la boca con un objeto contundente.

    Como consecuencia de las lesiones, el hombre sufrió un neumotórax izquierdo (pulmón perforado) y permanece internado en observación en el sector de urgencias. El caso es investigado por la UFI de Delitos Genéricos, a cargo del ayudante fiscal Alejandro Solera, quien dispuso la realización de pericias en el lugar, relevamiento de cámaras de seguridad y la intervención del médico legista.

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