Un interno del Penal de Chimbas fue apuñalado y tuvo que ser hospitalizado

Un brutal ataque se registró en el interior del Servicio Penitenciario de San Juan, donde un interno de 36 años resultó gravemente herido tras ser apuñalado con un arma blanca por otros reclusos.

El hecho ocurrió en el pabellón 12, sector 1, durante la tarde del sábado 3 de mayo. Según informaron fuentes policiales, la víctima, identificada como Emanuel Esteban Quiroga, fue trasladada de urgencia al Hospital Rawson con dos heridas punzantes en la zona torácica.

Los primeros reportes indicaban que había sido agredido por otro interno, pero posteriormente el propio damnificado declaró que el ataque fue perpetrado por al menos seis personas. De acuerdo a su testimonio, uno de ellos le asestó dos puñaladas —una en la espalda y otra en el pecho— mientras que otro lo golpeó en la boca con un objeto contundente.