Emiten alerta amarilla por viento Zonda en departamentos de San Juan

Se esperan ráfagas de hasta 90 km/h y temperaturas elevadas.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento Zonda para los departamentos de Iglesia y Calingasta.

De acuerdo al organismo, el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades que oscilarán entre los 50 y 70 km/h, mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 90 km/h, generando condiciones adversas en la región.

En este contexto, también se prevé un ascenso de la temperatura, con una máxima estimada en torno a los 27°C, típica del fenómeno Zonda, que se caracteriza por ser cálido y seco.

WhatsApp Image 2026-05-04 at 09.11.15 Captura Servicio Meteorológico Nacional.

Según el pronóstico, estas condiciones se mantendrán hasta el miércoles, cuando hacia la tarde-noche se espera el ingreso de viento del sector sur. Este cambio provocará un descenso marcado de la temperatura y el fin del evento.