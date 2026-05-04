Emiten alerta amarilla por viento Zonda en departamentos de San Juan

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento Zonda para los departamentos de Iglesia y Calingasta.
Se esperan ráfagas de hasta 90 km/h y temperaturas elevadas.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento Zonda para los departamentos de Iglesia y Calingasta.
De acuerdo al organismo, el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades que oscilarán entre los 50 y 70 km/h, mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 90 km/h, generando condiciones adversas en la región.
En este contexto, también se prevé un ascenso de la temperatura, con una máxima estimada en torno a los 27°C, típica del fenómeno Zonda, que se caracteriza por ser cálido y seco.
Según el pronóstico, estas condiciones se mantendrán hasta el miércoles, cuando hacia la tarde-noche se espera el ingreso de viento del sector sur. Este cambio provocará un descenso marcado de la temperatura y el fin del evento.
Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones, evitar actividades al aire libre durante las ráfagas más intensas y mantenerse informados a través de los canales oficiales.