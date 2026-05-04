    • 4 de mayo de 2026 - 09:58

    Emiten alerta amarilla por viento Zonda en departamentos de San Juan

    Se esperan ráfagas de hasta 90 km/h y temperaturas elevadas.

    El viento Zonda. Hay alerta.&nbsp;

    El viento Zonda. Hay alerta. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento Zonda para los departamentos de Iglesia y Calingasta.

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    De acuerdo al organismo, el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades que oscilarán entre los 50 y 70 km/h, mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 90 km/h, generando condiciones adversas en la región.

    En este contexto, también se prevé un ascenso de la temperatura, con una máxima estimada en torno a los 27°C, típica del fenómeno Zonda, que se caracteriza por ser cálido y seco.

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    Captura Servicio Meteorológico Nacional.

    Captura Servicio Meteorológico Nacional.

    Según el pronóstico, estas condiciones se mantendrán hasta el miércoles, cuando hacia la tarde-noche se espera el ingreso de viento del sector sur. Este cambio provocará un descenso marcado de la temperatura y el fin del evento.

    Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones, evitar actividades al aire libre durante las ráfagas más intensas y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

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