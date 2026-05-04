Se restableció definitivamente la conexión San Juan-La Rioja con la habilitación de un tramo clave de la Ruta 141, destruido por las lluvias de febrero

Compartir







La Dirección Nacional de Vialidad confirmó la finalización de los trabajos de pavimentación en la Ruta Nacional 141, en el tramo que conecta Chepes, en La Rioja, con San Juan. Con la obra concluida, quedó restablecida la circulación en un corredor clave para el transporte regional.

El sector había sido gravemente afectado el 1 de febrero por un evento climático extremo, que incluyó lluvias intensas y fuertes vientos provocando el desborde de cauces naturales y la caída de infraestructura con daños significativos en la calzada, interrumpiendo la conectividad entre ambas provincias. Tras la emergencia, Vialidad Nacional con Gendarmería Nacional Argentina y la Policía de San Juan organizaron un operativo para asistir a los usuarios y garantizar la seguridad vial.

Por los daños se aplicaron restricciones y cortes, principalmente en horario nocturno, mientras se avanzaba primero con soluciones provisorias y luego con una intervención definitiva, especialmente en el tramo con más daño, ya que aún siguen las quejas por el estado general del trayecto Chepes-Caucete.

Se recupera la fluidez en una de las arterias más importantes para la logística y el transporte de pasajeros en la región luego del fenómeno meteorológico de gran intensidad que azotó la zona. Las lluvias torrenciales y el desborde de cauces naturales no solo destruyeron parte de la cinta asfáltica, sino que también derribaron infraestructura eléctrica, lo que obligó a un corte total inicial y posteriores restricciones preventivas durante casi tres semanas.