    • 4 de mayo de 2026 - 10:56

    Elecciones en el Consejo de Residentes Españoles en Cuyo: quiénes votan en San Juan y cuándo

    Este 5 de mayo, la comunidad española de San Juan y Mendoza renuevan los miembros del Consejo de Residentes Españoles (CRE).

    El vicecónsul de España en San Juan, Pedro Vidal, convocó a los residentes españoles en la provincia a participar de las elecciones del Consejo de Residentes Españoles en Cuyo.

    El vicecónsul de España en San Juan, Pedro Vidal, convocó a los residentes españoles en la provincia a participar de las elecciones del Consejo de Residentes Españoles en Cuyo.

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    Por Fabiana Juarez

    La comunidad española residente en San Juan y Mendoza se prepara para una jornada democrática clave. Este martes 5 de mayo, se llevarán a cabo las elecciones para renovar el Consejo de Residentes Españoles (CRE) de la circunscripción Cuyo, un organismo vital que actúa como puente directo entre los ciudadanos y el Gobierno de España.

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    españa
    Casa Espa&ntilde;a ser&aacute; una de las sedes donde se llevar&aacute; a cabo la elecci&oacute;n del Consejo de Residentes Espa&ntilde;oles de Cuyo.

    Casa España será una de las sedes donde se llevará a cabo la elección del Consejo de Residentes Españoles de Cuyo.

    Detalles de la votación en el CRE

    Los electores podrán acercarse a las urnas en el horario de 10 a 17. En San Juan, se han habilitado dos puntos estratégicos:

    • Sede del Viceconsulado de España (Casa España): Rivadavia 32 Este, Capital.
    • Centro Valenciano: Calle General Acha 4094 Sur, Rawson.

    Pueden votar todos los ciudadanos españoles residentes en San Juan que sean mayores de edad (nacidos en España o naturalizados). Para participar de la elección es indispensable figurar en el registro matricular (padrón electoral) al 31 de diciembre de 2025. Se recomienda concurrir con el DNI español o pasaporte o, en su defecto, el DNI argentino vigente para acreditar identidad.

    ¿Qué es el CRE y por qué es importante votar?

    El Consejo de Residentes Españoles es el órgano consultivo que representa a los españoles ante el Consulado General y las autoridades de España. Sus miembros trabajan de forma honoraria para canalizar las necesidades de la comunidad.

    Votar en esta elección no es un trámite más, sino una herramienta para obtener:

    • Más incidencia: un CRE con alta participación ciudadana tiene más peso para que las necesidades de Cuyo se escuchen en Madrid.
    • Mejores servicios: la capacidad de gestionar mejoras en trámites consulares, servicios de salud para emigrantes y programas de ayuda.
    • Representación real: asegura que San Juan tenga una voz activa en las decisiones que afectan a los residentes en el exterior.

    Objetivos de la nueva gestión del CRE

    Las listas que compiten en esta elección han trazado ejes de trabajo urgentes para el próximo período:

    • Reforma de leyes: Impulsar cambios legislativos para facilitar que más descendientes de españoles puedan acceder a la ciudadanía.
    • Operativos de Pasaportes: Solicitar formalmente que el Consulado General se traslade a San Juan al menos dos veces al año para realizar renovaciones de pasaportes, evitando que los ciudadanos deban viajar largas distancias.

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