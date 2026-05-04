Elecciones en el Consejo de Residentes Españoles en Cuyo: quiénes votan en San Juan y cuándo

La comunidad española residente en San Juan y Mendoza se prepara para una jornada democrática clave. Este martes 5 de mayo , se llevarán a cabo las elecciones para renovar el Consejo de Residentes Españoles (CRE) de la circunscripción Cuyo, un organismo vital que actúa como puente directo entre los ciudadanos y el Gobierno de España.

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El vicecónsul de Espala en San Juan, Predo Vidal, dijo que en esta ocasión, el proceso electoral adquiere una relevancia histórica: debido al crecimiento de la colectividad en la región, el Consejo ampliará su composición de 7 a 11 miembros , permitiendo una mayor pluralidad y fuerza en sus reclamos y peticiones.

Casa España será una de las sedes donde se llevará a cabo la elección del Consejo de Residentes Españoles de Cuyo.

Los electores podrán acercarse a las urnas en el horario de 10 a 17 . En San Juan, se han habilitado dos puntos estratégicos:

Pueden votar todos los ciudadanos españoles residentes en San Juan que sean mayores de edad (nacidos en España o naturalizados). Para participar de la elección es indispensable figurar en el registro matricular (padrón electoral) al 31 de diciembre de 2025 . Se recomienda concurrir con el DNI español o pasaporte o, en su defecto, el DNI argentino vigente para acreditar identidad.

¿Qué es el CRE y por qué es importante votar?

El Consejo de Residentes Españoles es el órgano consultivo que representa a los españoles ante el Consulado General y las autoridades de España. Sus miembros trabajan de forma honoraria para canalizar las necesidades de la comunidad.

Votar en esta elección no es un trámite más, sino una herramienta para obtener:

Más incidencia: un CRE con alta participación ciudadana tiene más peso para que las necesidades de Cuyo se escuchen en Madrid.

un CRE con alta participación ciudadana tiene más peso para que las necesidades de Cuyo se escuchen en Madrid. Mejores servicios: la capacidad de gestionar mejoras en trámites consulares, servicios de salud para emigrantes y programas de ayuda.

la capacidad de gestionar mejoras en trámites consulares, servicios de salud para emigrantes y programas de ayuda. Representación real: asegura que San Juan tenga una voz activa en las decisiones que afectan a los residentes en el exterior.

Objetivos de la nueva gestión del CRE

Las listas que compiten en esta elección han trazado ejes de trabajo urgentes para el próximo período: