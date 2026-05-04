Elena Sánchez, la sanjuanina que conquistó India, Emiratos Árabes y ahora Egipto con su danza y talento

“Cuando creo que ya aprendí y comienzo a acostumbrarme al lugar, me toca agarrar las maletas y cambiar de país, de reglas, de idioma, de entorno social. Cada país es un universo nuevo al cual siempre me acerco con respeto y con el corazón abierto a seguir aprendiendo” , cuenta Elena Sánchez , una joven sanjuanina de 27 años que desde el 2024 se encuentra atravesando lo que sin duda será una aventura con un sinfín de enseñanzas que jamás olvidará: lograr conocer otras culturas y países gracias a la danza. Siendo belly dancer profesional subió a escenarios impensados y comparte su experiencia con DIARIO DE CUYO.

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Elena se formó en la provincia en danza y teatro, siendo docente y compartiendo sus saberes. Además, trabajaba en el rubro gastronómico y dedicaba su tiempo libre a la formación profesional y ser parte de distintos proyectos artísticos en los que podía experimentar y descubrirse. El deseo de crecer y consolidarse como artista estaba detrás de cada actuación, de cada propuesta, de cada puesta en escena, pero sin duda el momento bisagra en el camino profesional llegó hace dos años.

“Mi primer viaje empezó en septiembre del 2024”, cuenta. La propuesta llegó desde la India con un contrato de seis meses para formar parte de una compañía de entrenamiento. Sus conocimientos en belly dancer fueron cruciales para ser elegida.

Para quien desconoce el término, belly dancer, también conocida como la danza del vientre, es una disciplina que se caracteriza por movimientos segmentados de cadera y abdomen, siendo vinculada en nuestra cultura con las danzas árabes.

El llegar a la India con un contrato laboral hizo que al menos el factor económico fuera más llevadero. Sin embargo, los procesos de adaptación le resultaron complejos, aunque decidió tomar cada experiencia desde el aprendizaje personal. “Intento hacer mucho trabajo interno para no perder la conexión conmigo misma más allá del entorno”, destaca.

Finalizado el contrato de los seis meses, las ganas de continuar viajando y compartiendo desde la danza fueron mayores. Fue así que en estos años además de India tuvo la oportunidad de vivir en Emiratos Árabes y actualmente se encuentra en Egipto.

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La barrera idiomática y una complejidad que no fue un impedimento para Elena Sánchez

Los países habitados por Elena manejan culturas e idiomas distintos. Sobre este punto en particular, la joven detalla que siendo su madre profesora de inglés, tuvo contacto con el idioma desde pequeña. Sin embargo, cada vez que llega a un país nuevo focaliza su aprendizaje en los modismos y las expresiones básicas para poder comunicarse con los locales y conectar desde ese lugar.

La experiencia de vivir en el extranjero, un balance positivo

Elena señala que, como puede suceder en cualquier rincón del planeta, hay días buenos y días complejos de atravesar. Pese a ello, asegura que en cada país visitado fueron más las experiencias positivas y los aprendizajes.

“Al igual que en cualquier otro trabajo tenes días que atraviesas distintos obstáculos y situaciones no gratas, pero gracias a Dios nunca me pasó nada de gravedad”, indica.

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Y continúa: “Lo mejor que me pasó y me sigue pasando, es poder bailar todos los días, preparar mi show, subir a escena y sentir el amor del público. Estoy profundamente agradecida de mi trabajo que me permite conocer el mundo y de mi mamá y mi papá, que siempre apoyaron mis sueños”.

El deseo de seguir conquistando el mundo con su danza y el consejo para quienes no se animan

El plan de la joven es claro. Disfrutar de Egipto, de sus maravillas, de su cultura, de su gente y de vivir nuevas experiencias mientras baila y continúa profesionalizándose. Al menos es lo que pretende hacer durante todo el 2026, visitando países nuevos o volviendo a aquellos que fueron su hogar en el pasado. Luego, regresar a San Juan, descansar, disfrutar de la familia y “comer muchas semitas”, asegura, extrañando la delicia sanjuanina.

“Los sanjuaninos tenemos opciones en el exterior. Rotundamente sí. Trabajar en el exterior es una posibilidad real. En la actualidad, hay muchos colegas sanjuaninos viajando por el mundo y brillando con su talento”, comenta.

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En el caso particular de ella y su ambiente, su recomendación es comunicarse con colegas que están actualmente en el exterior para interiorizarse sobre las experiencias, los requerimientos de tal o cual país, las formas, hábitos y costumbres, ya que no todas las personas se adaptan de la misma manera.

“Una vez que tenga toda la información acerca de viajar y habiendo tomado todos los recaudos, que den el salto hacia esa nueva experiencia, y que estén preparado para que cada día de su vida sea una aventura nueva, un aprendizaje más”, reflexiona Elena Sánchez, la sanjuanina que conquista el mundo con su danza.

Si sos de San Juan, te encuentraes viviendo en el exterior y deseas compartir tu historia, escribinos a [email protected]