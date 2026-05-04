Parque Faunístico sobrepoblado: limitaron la recepción de animales rescatados para evitar el colapso

El Parque Faunístico , en Rivadavia, atraviesa una situación preocupante: la sobrepoblación de fauna que obligó a la Dirección a tomar la drástica decisión de no recibir más animales decomisados o rescatados, salvo casos excepcionales . Actualmente el parque alberga a 1.600 ejemplares de diferentes especies y las instalaciones quedaron chicas. Y a punto de colapsar como en el 2017 .

Las aves son la especie con más ejemplares recuperados en los operativos de fauna y trasladados al Parque Faunístico.

La expresión de los visitantes es fiel a la realidad que se vive en el Faunístico. Es que nadie puede dejar de exclamar ¡Uyyy que muchos son!’ cuando al acercarse a la jaula de los cobayos donde ya casi no queda espacio para uno más. O ante la jaula de las aves rapaces donde hay 16 compartiendo el mismo espacio. Cabe aclarar que todos estos animales, pese a la sobrepoblación de algunas especies, se encuentran en perfecto estado de salud y en óptimas condiciones de convivencia.

Y esta realidad es la que quieren preservar las autoridades del parque y por la que tomaron la decisión de no recibir más animales por el momento. ‘Tenemos 1.600 animales en el Faunístico y las instalaciones quedaron chicas para esta cantidad. Por eso, por ahora, no recibimos animales decomisados o rescatados por Ambiente o la Policía Ecológica. Sólo recibimos casos excepcionales como uno muy herido’, dijo Iván Simoncelli, director del Faunístico.

Simoncelli dijo que paralelamente se llevan adelante otras medidas para reducir la población animal como es el control reproductivo. ‘Estamos controlando los nacimientos para que no aumente la población. Por otro lado, hay que tener en cuenta que en el parque hay animales ya muy viejitos y otros que no lograron recuperarse de las heridas y el maltrato recibido por lo que naturalmente, pero lamentablemente, dejarán de existir. Aunque suene cruel, eso va a ayudar reducir la población, aunque no significativamente’, sostuvo el veterinario.

Otro año con sobrepoblación en el Faunístico

En el 2017, el Parque Faunístico también fue afectado por la sobrepoblación animal que estaba integrada en ese año por 1.000 ejemplares cuando la capacidad del lugar era para 500. La gestión de entonces pensó en vender algunos animales, cambiar algunas especies de granja por alimento y hasta realizar subastas. Todas esas medidas quedaron en el intento y, en la actualidad, totalmente descartadas. ‘La venta y tenencia de fauna silvestre es ilegal, no podemos vender ni dar en adopción a estos animales, sino estaríamos fomentando el delito’, dijo Simoncelli.

image Las cabras y ovejas representan la mayor población en el Parque Faunístico.

El director del parque agregó que, por el momento, es ‘manejable’ la situación de sobrepoblación en el Faunístico. Sobre todo porque el presupuesto asignado por el municipio de Rivadavia aún alcanza para la compra de alimentos, medicamentos, vacunas y accesorios para los animales y sus hábitats. ‘Si dejamos que siga creciendo la población, el presupuesto también va a quedar chico’, sostuvo Simoncelli.

Orígenes de la sobrepoblación animal en el Faunístico

La sobrepoblación animal en el Faunístico no es un hecho casual, según dijo Simoncelli. Se debe a que aumentó la cantidad de animales silvestres decomisados en operativos de caza furtiva o en casos de tenencia ilegal, y de recuperados tras ser atropellados en las rutas. Operaciones que realiza tanto personal de la Secretaría de Ambiente como la Policía Ecológica.

En el 2025, Ambiente rescató unos 400 animales de diferentes especies, la mayoría fue trasladada al Parque Faunístico para su atención y tratamiento de recuperación. ‘Hasta que la gente no tome conciencia van a continuar la caza furtiva, la tenencia ilegal y el tráfico de fauna silvestre’, dijo Simoncelli.