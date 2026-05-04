Rh Negativo, 49 años de amor y altruismo: 10.000 asociados y trabajo a pulmón apuntado a la donación de sangre

Todo comenzó en 1977, tras una reunión de distintos médicos hematólogos de la provincia, quienes notaron con preocupación los problemas que conllevaba conseguir sangre factor Rh Negativo. Tras varias gestiones, se creó en mayo de ese año la mutual que sigue vigente siendo un servicio esencial y silencioso en la comunidad sanjuanina. Marta Vera, integrante de la mutual prácticamente desde sus inicios, compartió con DIARIO DE CUYO cómo es el trabajo actual del espacio.

Con el nacimiento de la mutual, hace casi medio siglo, San Juan logró contar con una base de datos de sanjuaninos cuya sangre era factor RH-, que suele ser un tipo de sangre compleja de conseguir. Marta explicó que no funcionan como un banco de sangre, es decir, no es que cuentan con stock disponible ante cualquier eventualidad. Si su rol es fundamental ante alguna emergencia o la solicitud de este tipo de sangre de alguna persona que se encuentre en estado delicado, ya que ellos se encargan de contactar al donante o de reponer el stock que utilizan los hospitales o el IPHEM con donantes voluntarios de la mutual.

Actualmente se encuentran promediando los 10.000 asociados, lo cual no es un número menor. Sin embargo, no todos son donantes. Al respecto Marta explicó que, de ese universo, menos del 50% son sanjuaninos en condiciones de donar. Sucede que el resto de los afiliados está conformado por menores de 18 años y mayores de 65 años, que no cumplen con el requisito para ser donantes. A ello se suman los familiares de personas factor RH- que apoyan la causa y realizan su aporte a la mutual, pero no cuentan con el tipo de sangre necesario.

“Siempre tratamos de sumar gente para que en la provincia no haya problemas con el pedido de sangre. A nadie se le niega que se asocien, pero desconocemos por qué no se acercan. Hay que entender que una mutual funciona para eso, para generar la ayuda mutua, por lo que si una persona no está asociada no la podemos ayudar, salvo que sean recién nacidos o menores de edad”, precisó Marta.

Cómo ser parte de la mutual RH Negativo

Tal como explicó Marta, a ningún ciudadano se le niega asociarse, ya que formar parte de la mutual no solo permite salvar una vida (en el caso de ser factor RH-), sino también ayudar a que la mutual se sostenga, ya que todos los que la conforman lo hacen de manera voluntaria.

En el caso de contar con el tipo de sangre RH-, el ciudadano debe acercarse por el centro mutual ubicado en Avenida Córdoba, entre Aberastain y Jujuy para determinar el genotipo y establecer la categoría de socio.

Dentro de este contexto, se encuentra el activo A, que es la persona que dona y puede recibir sangre. El activo C es la persona que solo es receptor, es decir que, por distintos problemas, como salud u otros, no puede ser donante. Luego está el Participante, que son los menores de hasta 18 años y mayores de 65 años que no pueden donar por su edad, pero sí recibir sangre en el caso que necesitarlo.

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Para afiliarse se debe abonar la inscripción, que es de $6.500 y dos cuotas adelantadas que serían $13.000. Luego se abona la cuota mensual, que también es de $6.500. Como incentivo la mutual ofrece descuentos en el caso de abonar el año completo; mientras que los menores de edad solo pagan dos cuotas por año.

Cómo solicitar la sangre RH- en la mutual

Marta explicó que el afiliado puede acercarse por la mutual de lunes a viernes, de 9 a 12 y de 17 a 20 horas con la orden del médico donde se precisan la cantidad de donantes necesarios. También tienen un número de guardia que está operativo las 24 horas para emergencias.

Con la solicitud médica, la tarea de la mutual es contactar a los afiliados que se encuentran en el listado de donantes disponibles, y se les realiza una breve entrevista para conocer si cumplen con los requisitos para donar. En caso de ser estar en condiciones, se le brindan las indicaciones sobre cuándo y dónde acudir para concretar el acto.

Baja interés de donantes, un problema que también se registra en la mutual RH Negativo

A inicios de año desde el IPHEM indicaron a este medio que se había registrado una caída del 30% de stock de sangre, debido a la poca cantidad de donantes voluntarios que registraba la provincia. Lamentablemente el inconveniente también se registra en la mutual.

Sobre este punto, Marta destacó que a las pocas afiliaciones se suma la poca voluntad de los donantes. “La verdad, tenemos de todo. Hay muchas personas que ponen pretextos para no donar o directamente se niega. La predisposición es muy baja, lo que lleva a que se nos achique más el grupo de donantes”, destacó.

Pese a ello, la perseverancia y el trabajo constante de la mutual es vital para el sistema de salud de la provincia.

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¿Qué implica ser factor RH Negativo?

Existen distintos grupos sanguíneos como A, B, O y AB; mientras que hay dos tipos de grupos RH, el positivo y el negativo. No todos los grupos son compatibles entre sí, de manera que cuando se va a realizar una trasfusión, hay que atender la compatibilidad de los dos factores.

Los grupos RH- pueden donar a las personas de su mismo grupo sanguíneo, tanto si son positivos como negativos, mientras que los RH+ sólo son compatibles con los positivos. Sin embargo, una persona con factor RH- solo puede recibir sangre de alguien que comparta el mismo factor y no son muchos en la población con ese tipo de San Juan. De acuerdo a lo que precisaron desde la mutual, se estima que alrededor del 10% de la población provincial forma parte de este grupo.