AFS: nueve estudiantes extranjeros buscan familias anfitrionas en San Juan, ¿cómo aspirar?

AFS (American Field Service) es una organización internacional que tiene su participación en San Juan. La misma, en base al voluntariado, promueve los intercambios culturales y educativos en más de 80 países. De cara al nuevo arribo de estudiantes, desde el espacio abrieron la convocatoria para las “familias anfitrionas” .

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María José Ramos, coordinadora de hosting de AFS San Juan detalló en diálogo con DIARIO DE CUYO que está previsto el arribo de 9 estudiantes de intercambio de entre 15 y 17 años para agosto de este año. En la previa, se abre la convocatoria a familias anfitrionas, es decir, grupos e individuos sanjuaninos que deseen sumarse a la experiencia brindado un alojamiento, comida diaria y participen en la integración de cada estudiante, como un miembro más de la familia y la comunidad.

“A cambio, compartimos la experiencia, orientaciones y la oportunidad de aprender sobre una nueva cultura. Es importante destacar que cada chico que llega tiene un consejero, es decir que no está solo en toda su vivencia en la provincia, y también acompañamos a la familia anfitriona”, detalló Ramos.

El programa lleva bastante tiempo operando en la provincia, ofreciendo la oportunidad que estudiantes del extranjero puedan tener una vivencia distinta en San Juan; como así también ofreciendo la oportunidad para que sean estudiantes locales los que puedan conocer otras culturas y países.

Cómo ser familia anfitriona de AFS

Para ser familia anfitriona no es necesario contar con una unidad familiar como tal, ya que una persona de manera individual puede aspirar a alojar a algunos de los estudiantes de intercambio.

Ramos explicó que además del alojamiento y las comidas diarias, es probable que la familia anfitriona deba participar (en el caso de así desearlo), de algunas actividades vinculadas a la integración cultural. Al respecto comentó que por ejemplo en diciembre del año pasado se realizó una actividad en un local gastronómico de Capital con estudiantes que llegaron de Brasil y sus familias anfitrionas.

Con relación a la escolaridad, la ONG cuenta con un área de Comunidades Educativas, que son quienes se encargan de encontrar un establecimiento educativo para que los chicos asistan durante el periodo de permanencia en la provincia.

En torno al tiempo de hospedaje, Ramos explicó que se maneja un promedio de entre cinco a once meses, según el tipo de programa en el que se establezca el intercambio. Esto es fundamental a la hora de elegir una familia anfitriona para cada estudiante. Sin embargo, todos los nuevos estudiantes estarán arribando en agosto, partiendo un grupo antes.

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Si bien existe la barrera idiomática, no resulta un requisito indispensable. Desde la ONG se realiza un acompañamiento constante tanto a las familias anfitrionas como a los estudiantes de intercambio, propiciando a que la experiencia sea más que positiva para ambas partes.

Quienes estén interesados en conocer más sobre la ONG, ser familia anfitriona o conocer los servicios de AFS pueden comunicarse con Ramos al 3854400881 o por medio del perfil de Instagram @afssanjuan, sitio en el cual están subiendo información a diario, como también detalles sobre los encuentros que realizan sábado por medio.

Los perfiles de los nueve estudiantes de intercambio que llegarán a San Juan

Los estudiantes que estarán llegando a la provincia provienen de Finlandia, Estados Unidos, Italia, Islandia y Dinamarca. Todos tienen manejo de varios idiomas, entre ellos el nativo como el español en algunos casos y el inglés en todos.

A continuación, el perfil de cada adolescente

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