Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres , donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan .

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Este espacio permite a familiares y amigos compartir las honras fúnebres, horarios de sepelio y lugares de inhumación, brindando un servicio esencial para acompañar a los seres queridos en estos momentos de duelo.

Sus hijos Ricardo, Carlos, Orlando, Beatriz, Gladys, Adela, Sarita, Yolanda y José, hijos políticos, nietos, bisnietos y tataranietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 04-05-26 a las 9:00 horas en el cementerio de Angaco. Lugar de duelo: Sala Velatoria Municipal de Villa El Salvador, Angaco. Honra y Ceremonial a cargo de Cochería Lanusse & Annecchini S.A.

Sus restos serán inhumados el 04-05 -26, a las 10:30 horas, en el cementerio de La Capital. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería San José (Salta 434 sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

MALDONADO, MARTIN ANDRES

Su esposa Evangelina Sánchez, sus hijos Liliana, Andrés y Fabian Maldonado Sánchez, hijos políticos y nietos participan con pesar el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 04-05-26, a las 15:00 horas en el cementerio de lbardón. Lugar de duelo: Sala Velatoria Municipal de Albardón. Servicio de Cochería Lanusse Servicios Sociales.

MAROTTA, JUAN CARLOS

Sus restos serán llevados el 04-05 -26, a las 6.30 horas, al Crematorio. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería San José (Salta 434 sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

MAZA, TERESA BENIGNA

Sus restos serán inhumados el 04-05 -26, a las 15:30 horas, en el cementerio de Albardón (Parte vieja). Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería San José (Salta 434 sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

MONTIVEROS ORTIZ, ANDREA LETICIA

Ilda, Omar y Lorena Culjak participan con pesar el fallecimiento y elevan una oración por su alma.

OIMOS, SUSANA DEL CARMEN

Sus restos serán inhumados el 04-05 -26, a las 09:30 horas, en el cementerio Parque El Palmar. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería San José (Salta 434 sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

OLIVERA, ANGEL GUIDO

Su esposa Ana Rosa Fernandez, sus hijos Dante, Ivan, Eric, Denis y Leana Olivera, sus hijos políticos y nietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 04-05-26, a las 9:00 horas, en el cementerio de Capital. Lugar de duelo: Salas Velatorias de Cocheria San Juan (Gral. Acha 1131 sur, Capital). Servicio de Cochería San Juan SRL