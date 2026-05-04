Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres, donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan.
El detalle con la información de interés.
Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres, donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan.
Este espacio permite a familiares y amigos compartir las honras fúnebres, horarios de sepelio y lugares de inhumación, brindando un servicio esencial para acompañar a los seres queridos en estos momentos de duelo.
Sus hijos Ricardo, Carlos, Orlando, Beatriz, Gladys, Adela, Sarita, Yolanda y José, hijos políticos, nietos, bisnietos y tataranietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 04-05-26 a las 9:00 horas en el cementerio de Angaco. Lugar de duelo: Sala Velatoria Municipal de Villa El Salvador, Angaco. Honra y Ceremonial a cargo de Cochería Lanusse & Annecchini S.A.
Sus restos serán inhumados el 04-05 -26, a las 10:30 horas, en el cementerio de La Capital. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería San José (Salta 434 sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.
Su esposa Evangelina Sánchez, sus hijos Liliana, Andrés y Fabian Maldonado Sánchez, hijos políticos y nietos participan con pesar el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 04-05-26, a las 15:00 horas en el cementerio de lbardón. Lugar de duelo: Sala Velatoria Municipal de Albardón. Servicio de Cochería Lanusse Servicios Sociales.
Sus restos serán llevados el 04-05 -26, a las 6.30 horas, al Crematorio. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería San José (Salta 434 sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.
Sus restos serán inhumados el 04-05 -26, a las 15:30 horas, en el cementerio de Albardón (Parte vieja). Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería San José (Salta 434 sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.
Ilda, Omar y Lorena Culjak participan con pesar el fallecimiento y elevan una oración por su alma.
Sus restos serán inhumados el 04-05 -26, a las 09:30 horas, en el cementerio Parque El Palmar. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería San José (Salta 434 sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.
Su esposa Ana Rosa Fernandez, sus hijos Dante, Ivan, Eric, Denis y Leana Olivera, sus hijos políticos y nietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 04-05-26, a las 9:00 horas, en el cementerio de Capital. Lugar de duelo: Salas Velatorias de Cocheria San Juan (Gral. Acha 1131 sur, Capital). Servicio de Cochería San Juan SRL