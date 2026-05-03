No hay lugar en San Juan: la Expo Minera 2026 dispara la ocupación al 98,7%

San Juan vive por estas horas un escenario inédito: no hay camas disponibles en el Gran San Juan . A días de uno de los fines de semana más intensos del año, la ocupación hotelera trepó al 98,7%, impulsada por la Expo Minera 2026 y una agenda que combina eventos deportivos y culturales de escala internacional.

Sin embargo, desde el Ministerio de Turismo aseguran que el impacto real es incluso mayor . “En realidad, el porcentaje de reserva es del 100%, porque hay meses que vienen sin disponibilidad , y además ahí ni siquiera estamos contando los alojamientos no oficiales, como Airbnb y otros, que también están a tope”, afirmó el ministro Guido Romero.

Según datos oficiales, la ocupación se distribuye sobre unas 5.400 plazas en 246 establecimientos, con disponibilidad prácticamente agotada. Los hoteles, apart hoteles y cabañas alcanzan el 94%, mientras que los alojamientos extrahoteleros completan el resto.

“San Juan es un destino que trabaja muy bien el turismo de eventos. Este año logramos varios congresos nacionales muy importantes, incluso compitiendo con otras plazas del país”, agregó el funcionario, al poner en contexto el crecimiento sostenido de la actividad.

El evento que llena la provincia

La Expo Minera 2026 explica gran parte de la demanda. El evento, que se realizará del 6 al 8 de mayo en el Estadio del Bicentenario, reunirá a más de 500 empresas y delegaciones de países como Alemania, Canadá, China, Estados Unidos, Chile, Perú y Colombia.

La organización prevé más de 15.000 asistentes, lo que generó una presión directa sobre la plaza hotelera.

“En esta oportunidad, la expo minera se lleva un alto porcentaje de la ocupación hotelera que habrá durante la semana próxima en San Juan”, explicó Romero. “En esta oportunidad, la expo minera se lleva un alto porcentaje de la ocupación hotelera que habrá durante la semana próxima en San Juan”, explicó Romero.

En ese contexto, tendrá un rol activo CUYO MINERO, el suplemento especializado en minería de Diario de Cuyo y Diario Los Andes, con un stand propio desde donde realizará entrevistas a referentes clave del sector y cobertura en tiempo real en todas sus plataformas.

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Tres eventos que saturan la capacidad

Al fenómeno minero se suma el Panamericano de Futsal para sordos (del 4 al 8 de mayo) y la Feria Internacional de Artesanías, que reúne a más de 300 expositores hasta el 10 de mayo.

“Siempre se ha trabajado muy bien en el turismo de eventos deportivos. Este año tuvimos el TC 2000, el torneo internacional de vóley y competencias de judo, en las que no solo participan cientos o miles de deportistas, sino también sus familias, lo cual genera un volumen muy interesante en el nivel de ocupación”, detalló el ministro.

Además, subrayó el peso estructural de este segmento: “El turismo de eventos en San Juan es una de las principales actividades para el turismo receptivo de la provincia. Es un área que está creciendo mucho”.

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Impacto total

El efecto ya se siente en toda la economía: hoteles llenos, alta demanda gastronómica, transporte al límite y fuerte movimiento comercial.

Ese crecimiento también se refleja en la conectividad. “Durante 2025 el turismo de eventos hizo que creciera un 20% la cantidad de pasajeros aéreos que llegaron a la provincia. Incluso tuvimos días con hasta cuatro frecuencias a Buenos Aires”, indicó Romero.

En esa línea, el Gobierno provincial apunta a dar el siguiente paso: “Nuestra meta más inmediata para 2026 es lograr más vuelos, mejorar la conectividad aérea y alcanzar conexiones internacionales sin necesidad de pasar por Buenos Aires. Recuperar rutas como la de Córdoba sería clave”.

El cambio en el perfil del visitante también explica el fenómeno. “Hoy el turista quiere terminar el día cansado, después de haber realizado actividades. Ya no alcanza solo con contemplar un paisaje: busca acceder a toda la oferta disponible”, explicó.

A eso se suma una infraestructura cultural que potencia la experiencia. “La Ciudad de San Juan cuenta con una estructura cultural muy importante, inédita para el resto de las provincias —dejando afuera a Buenos Aires—, lo que consolida a San Juan como destino”, concluyó.