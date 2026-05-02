    • 2 de mayo de 2026 - 22:04

    El Servicio Penitenciario Provincial se destaca en la Feria de Artesanías con los trabajos de los internos

    El Servicio Penitenciario Provincial tiene un stand en la Feria de Artesanías con exhibición y venta de los trabajos realizados por los internos.

    El Servicio Penitenciario Provincial está presente con un stand en la Feria de Artesanías.

    El Servicio Penitenciario Provincial está presente con un stand en la Feria de Artesanías.

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    Por Fabiana Juarez

    En la Feria de Artesanías, en San Juan, un espacio capta la atención de los visitantes por la calidad de sus productos y por la historia de transformación que encierra cada pieza. Es el stand del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), presente como un testimonio vivo de cómo el aprendizaje de un oficio puede redefinir el horizonte de las personas.

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    Durante los dís que dura la Feria de Artesanías, la comunidad tiene la oportunidad de conocer de cerca el resultado de los talleres de formación que funcionan dentro de la institución. Lo que para muchos es un objeto de decoración o utilidad doméstica, para quienes lo fabricaron representa el motor de una nueva oportunidad

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    En el stand del Servicio Penitenciario Provincial en la Feria de Artesanías están a la venta los productos elaborados por los internos.

    En el stand del Servicio Penitenciario Provincial en la Feria de Artesanías están a la venta los productos elaborados por los internos.

    Formación en el Servicio Penitenciario Provincial

    Históricamente, los espacios de laborterapia en contextos de encierro corrían el riesgo de quedar en la informalidad. Sin embargo, la propuesta actual refleja un cambio de paradigma: transformar el tiempo de condena en tiempo de producción y capacitación técnica.

    En los talleres de carpintería, herrería, sastrería y construcción, el enfoque ya no es sólo ocupar las horas, sino dotar a los internos de herramientas competitivas para el mercado laboral. Cada mueble de madera noble o cada estructura de hierro es el resultado de un proceso donde la disciplina y el aprendizaje técnico van de la mano.

    "Antes, estos espacios no siempre lograban traducirse en herramientas concretas para el día después. Hoy, el trabajo sostenido permite proyectar un camino laboral genuino", señalan desde la organización del stand.

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    Los trabajos de herrería están a la venta en el stand del Servicio Penitenciario.

    Los trabajos de herrería están a la venta en el stand del Servicio Penitenciario.

    El impacto en la comunidad: economía circular y social

    La presencia del SPP en la feria genera un vínculo directo con la sociedad sanjuanina. Este intercambio tiene beneficios tangibles:

    • Sustentabilidad de los talleres: Lo recaudado a través de las ventas se reinvierte directamente en la adquisición de materiales e insumos, permitiendo que el ciclo de capacitación no se detenga.
    • Valor agregado: Para el comprador, adquirir una pieza de este stand implica apoyar un sistema que apuesta a la reinserción social efectiva.
    • Inserción familiar: El aprendizaje de un oficio impacta directamente en el entorno de las familias de los internos, quienes vislumbran una posibilidad de sustento digno para el futuro.

    Una apuesta por el orden y la producción

    Esta política se enmarca en una visión institucional que entiende al trabajo como el principal motor de cambio. Al fomentar habilidades que el mercado demanda, se reduce la incertidumbre del "día después" y se contribuye a la seguridad ciudadana a través de la educación.

    En definitiva, el stand del Servicio Penitenciario en la Feria de Artesanías es mucho más que una muestra comercial; es una ventana que muestra cómo, a través del esfuerzo y la capacitación, el trabajo se convierte en la herramienta más poderosa para construir una vida nueva.

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