Comerciantes sanjuaninos alertan por una caída del 15% en la rentabilidad

Un informe de Cámara de Comercio Comerciantes Unidos de San Juan revela una baja en ventas y márgenes durante abril.

Un informe de Cámara de Comercio Comerciantes Unidos de San Juan revela una baja en ventas y márgenes durante abril, con fuerte impacto en la sostenibilidad del sector.

El comercio minorista de San Juan atraviesa un momento complejo. Así lo refleja el último relevamiento presentado por la Cámara de Comercio Comerciantes Unidos de San Juan, que evidenció una caída del 15% en la rentabilidad durante abril, encendiendo señales de alerta entre los empresarios del sector.

De acuerdo al informe, las ventas por unidades registraron una disminución interanual del 10%, lo que confirma una desaceleración sostenida en la actividad. Sin embargo, el dato más preocupante radica en el retroceso de la rentabilidad, que sugiere que los comerciantes están absorbiendo parte del aumento de costos para evitar trasladarlos completamente a los precios y así sostener el consumo.

La tendencia negativa también se refleja en la comparación mensual. Respecto a marzo, las ventas cayeron un 5% en unidades, mientras que la rentabilidad se redujo un 10%, profundizando las dificultades para mantener la estabilidad de los negocios.

En este contexto, el ticket promedio de compra durante abril se ubicó en $70.000. A pesar del panorama general, algunos rubros lograron destacarse por encima de la media, como perfumería, decoración y hogar, y regalería, mostrando cierto dinamismo dentro de un escenario adverso.

En cuanto a los hábitos de consumo, el estudio señala que la tarjeta de crédito continúa siendo el principal medio de pago elegido por los sanjuaninos, superando incluso a las billeteras virtuales. En contrapartida, el uso de efectivo y tarjeta de débito perdió protagonismo.